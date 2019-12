Polémica por la muerte de un caballo en un centro hípico en Aljaraque

Le han "arrebatado" su ser más querido… Su ‘Tesoro’, como precisamente se llamaba el caballo que, además de "amigo" y "compañero" durante los últimos 22 años, ha sido el principal "apoyo terapéutico" que ha tenido como tratamiento para hacer frente a sus problemas de salud.

Así lo ha denunciado públicamente Joaquina Zopfi, Tina, vecina de Aljaraque y propietaria de dicho animal, al que tuvo que sacrificar por motivos "humanitarios" el pasado día 11 de octubre, después de haberse clavado varios días antes, concretamente el 22 de septiembre, un "clavo de encofrar" en el casco de la extremidad posterior izquierda en las instalaciones del Club Hípico Buenavista de Aljaraque, donde lo tenía en una cuadra.

Dicha herida, según indican los informes veterinarios que Tina ha facilitado a esta redacción, derivó en un estado de salud "crítico" del animal a pesar de los numerosos tratamientos a los que fue sometido. Según el informe, varios días después de producirse la herida, se trataba de "un caballo con nulas garantías de que quedara bien, incluso aunque se interviniera en hospital y se hicieran artroscopia o bursotomía, teniendo en cuenta que llevaba más de 10 días con la patología" a lo que añade que "además de los signos de laminitis en las otras tres extremidades, sin comer, ni beber, siempre echado incluso poniéndose tratamiento analgésico".

Ahora Tina quiere que se haga "justicia", para lo que está dispuesta a llegar donde haga falta, ya que considera que 'Tesoro' ha muerto por las "malas condiciones" en que se encuentran las instalaciones del club aljaraqueño. Y es que según su relato, la puntilla que se clavó su caballo se encontraba allí por unos trabajos de mantenimiento que el club realizaba en las instalaciones.

"No puedo quedar impasible y sin que se haga justicia. Me han dejado destrozada psicológicamente. Y quiero que una situación tan trágica como esta no vuelva a repetirse nunca más", señala.

Tal es así que ya ha puesto el tema en conocimiento tanto de la Oficina Comarcal Agraria (OCA), como del Ayuntamiento de Aljaraque, así como en manos de un abogado con el que está dispuesta a llegar a la vía judicial si antes no alcanza un acuerdo con la entidad hípica. Afirma que reclamará indemnizaciones por "daños morales y perjuicios económicos", entre los que cita los gastos veterinarios y el valor del équido, que para ella "no tiene precio, pero habrá que ponerle uno".

Entre sus principales argumentos, el "mal estado" de las instalaciones, y la "mala manipulación de la puntilla", ya que "se realizan trabajos de mantenimiento que nadie controla".

Por su parte María José Marfil, presidenta de la entidad hasta el pasado 13 de noviembre, y su sucesor, Pablo Andrés Álvarez, han querido aclarar en primer lugar que "no se trata de un club hípico al uso", sino de una "comunidad de propietarios, de personas que quieren y cuidan a los caballos como si de alguien de la familia se tratara", por lo que "adoptamos todas las medidas oportunas para que su vida sea de lo más placentera".

En relación con el incidente del caballo, ambos indican que Tina está realizando "graves acusaciones" tanto públicamente como en distintas administraciones, lo cual "va a provocar, salvo que se retracte, el ejercicio por parte de la comunidad de las acciones que le correspondan para la reparación de los daños que se le están causando".

Igualmente relatan que la secuencia de los hechos se inició el pasado día 22 de septiembre, cuando Joaquina envía un whatsapp al administrador de las instalaciones comunicándole que su caballo se ha clavado una puntilla y que va a denunciarlo en la Guardia Civil si no se le atendía y se llegaba a un acuerdo con ella. A pesar de ello, el veterinario "no ve al caballo, según informe adjunto por su propietaria, hasta el día 24/09/2019, a las 16.00".

La aseguradora de la entidad ofreció 1.979 euros de indemnización que Tina rechazó

Por otra parte, "a pesar de no tener constancia de lo realmente ocurrido, ni del lugar de los hechos, y de no verse que hubiera ocurrido nada extraño en las cámaras instaladas, la administración da parte al seguro de la comunidad el lunes 23 de septiembre y solicita información a la compañía hasta el 14 de noviembre por el estado del siniestro, remitiendo todas las facturas y documentación que la propietaria del caballo envía".

Además, señalan que el 21 de noviembre la aseguradora aceptó y fijó en 1.979,08 euros el importe de los daños, cantidad que fue rechazada por la propietaria a través de su abogado.

Igualmente señalan no entender las acusaciones que realiza contra la comunidad de propietarios, sus trabajadores, la administración y la junta "que desde el primer momento la han tratado con el respeto que ella no ha tenido con nadie", así como tampoco comprenden que el caballo era de tratamiento terapéutico y que se le priva del mismo "ya que lo había puesto en venta, siendo su intención desprenderse de él".