Plan original para el Día de Andalucía: visita el Dolmen de Soto, el monumento más famoso de Huelva

Si quieres ir a ver el Dolmen de Soto de Trigueros y aún no has podido, no te pierdas el próximo 28 de febrero las dos visitas guiadas teatralizadas dirigidas por el "arqueólogo Hugo Obermaier". Son dos turnos. Uno de ellos comienza a las 10:30 y el otro a las 12:30. La visita tiene una duración aproximada de una hora y media y puedes reservarla en la web de giglon.com

Además, en unos días ocurrirá algo único. Volverá a celebrarse El milagro del sol, una cita muy especial en la que se podrá disfrutar del cambio estacional con la entrada del rayo de sol en el Dolmen de Soto. Este fenómeno tan particular, que se da en dos fechas claves en el año, en los meses de marzo y septiembre, ha motivado que desde las áreas de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de la localidad se organicen unas jornadas que permitan disfrutar al visitante de actividades paralelas a la propia visita exclusiva para contemplar la entrada del rayo en el megalito.

El Dolmen de Soto de Trigueros, un monumento único en el mundo

El Dolmen de Soto, ubicado en la finca 'La Lobita' en término municipal de Trigueros, es una de las mayores construcciones megalíticas de Europa Occidental, y es el monumento prehistórico más importante de la provincia, uno de los de mayor tamaño de Andalucía y de los más impactantes ejemplos del neolítico en el sur de la península.

Datado entre el 3000 y 2500 a.c., el Dolmen de Soto es un monumento megalítico funerario de corredor de la Edad de Cobre. Además, forma parte de las construcciones dolménicas del occidente europeo y puede ser clasificado dentro del tipo de corredor y cámara en "V". Se halla cubierto por un túmulo y tenía un anillo perimetral de piedra que lo delimitaba.

Su estructura está conformada por una serie de dólmenes sucesivos formados por pilares como soportes verticales y losas de cubierta, todos ellos de arenisca y pizarra, y también de caliza y conglomerado de la zona, aunque de algunas de ellas la cantera más cercana se halla a unos 40 kilómetros de distancia, como en Tejada (Paterna-Escacena del Campo) y son de grandes proporciones y peso.

La propiedad del Dolmen de Soto es pública, dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que lo adquirió en 1987. Declarado Monumento Nacional en 1931.