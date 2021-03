En varias ocasiones he escrito sobre arquitectos de Huelva y, posiblemente, todavía escriba de algunos más. Pero hoy me atrevo a contarles algo sobre este amigo que es un gran arquitecto y que sin duda pasará a la historia como el referente que es para los arquitectos actuales. Se trata de José Álvarez Checa, pero entre amigos todos lo conocemos por Pepe Checa.

Pepe estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad de Sevilla, donde unos años antes se había inaugurado la Escuela, y al terminar, montó su estudio de arquitectura en Huelva, junto a su amigo y también arquitecto Tomás Curbelo, que recientemente ha fallecido. No obstante, ya en los últimos tiempos, cada uno trabajaba solo, pero fueron infinidad de proyectos los que salieron de sus mentes y de sus manos. Proyectos casi todos muy vanguardistas que a todo el mundo gustaron.

Tengo un carpetón que ambos hicieron juntos en el año 1981 y que me regaló el decano del Colegio de Arquitectos, con fotografías de la Huelva antigua y unas reflexiones de lo fea que era en aquellos tiempos. Nuestra ciudad se había deteriorado con tanta casa bonita derribada y ellos se hacían el propósito de poner su granito de arena para mejorar una capital que tiene un entorno privilegiado.

Sin guardar un riguroso orden, voy a nombrarles a ustedes, amables lectores, algunas de sus obras más interesantes, o al menos a mí me lo parecen. Y la verdad es que a algunas las aprecio más que a otras porque yo participé en ellas. Por empezar con una, les hablaré del Foro Iberoamericano de La Rábida, en el cual yo hice el levantamiento topográfico del terreno donde luego se iba a realizar la obra proyectada. Posteriormente realicé el replanteo de la obra, por eso le tengo tanto aprecio, porque vi in situ el cariño del arquitecto con la obra. Todo estaba medido por él al detalle, recuerdo perfectamente cómo eligió como punto central del edificio un lugar enfocado a la nariz de la escultura de Colon de la Punta del Sebo.

Otra obra suya a destacar es el edificio del Ayuntamiento de Punta Umbría, con el recuerdo nostálgico a aquellas casas de los ingleses, donde también hice el plano previo y luego, con mi teodolito, le di la inclinación de 6 grados en recuerdo al ayuntamiento viejo. No he visto a ningún extranjero de los muchos que nos visitan que no se haga fotos en este interesante edificio. Y es que llama la atención a todo el que lo ve. También merece una especial mención la casa circular de mi buen amigo Juan Carlos Castro Crespo, otro artista vanguardista al que le va la casa que ni pintada, y nunca mejor dicho. Allí tiene Juan Carlos su estudio de pintura.

También trabajé con Pepe en el edificio del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, que tiene algunas semejanzas con el de Punta Umbría. Digamos que tiene el mismo sello. Y ¿qué me dicen del edificio Aqualon?, que visto desde un lateral parece un trasatlántico y visto desde dentro, en sus terrazas, parece que estas en la cubierta del barco. También realizó obras de urbanización y voy a citar solo una, pero que es una auténtica preciosidad: los accesos al muelle de las canoas de Huelva, donde está la gran escultura de Pepe Noja. Además, Pepe también realizó muchos edificios de viviendas, algunos de ellos de una gran belleza.

No tengo espacio para seguir contando cosas de todas sus obras porque quiero hablarles un poco de él mismo, pero voy a destacar una que no se llegó nunca a realizar. Estoy hablando del Pabellón de Ferias de Punta Umbría, que no es otra cosa que un bivalvo. Se trata de un edificio ‘almeja’ de una categoría estructural que por supuesto tuvo que costar mucho estudiarla. Y es que las estructuras de todas sus obras requieren ser un gran experto. No es solo dibujar algo bonito y tener mucha idea como diseñador, hay que resolver su interior.

Pepe se presentó a muchos concursos provinciales, nacionales e internacionales, ganando muchos de ellos. Él tiene un gran prestigio, pero eso no quiere decir que a todo el mundo tenga que gustarle lo que hace, porque por ejemplo el Parque de la Esperanza, donde estaba la que de niños llamábamos “la piscina de los ingleses”, fue una obra muy criticada y sigue siéndolo a pesar de los años transcurridos. La verdad es que pasear por arriba de ese parque es una auténtica delicia porque es un parque visual como no hay otro, no solo en nuestra ciudad, sino en muchas.

Visitar su estudio de arquitectura es una verdadera gozada. Es como visitar un museo donde están múltiples maquetas bien confeccionadas, fotografías y planos de edificios ya hechos y otros que aún están por hacer.

José Álvarez Checa es Académico de número de la Academia de las Ciencias, Artes y Letras de Huelva. Ha sido ponente en muchos Congresos internacionales de Arquitectura. Ha ganado tres veces el prestigioso Premio de Arquitectura que organiza el Colegio de Arquitectos de Huelva a la mejor obra del año (1992, 1996 y 2010). Y, para terminar, aunque me gustaría seguir porque hay mucho más, quiero decir que no hace mucho hemos trabajado juntos en otro proyecto que va a dar más categoría a nuestra ciudad.

No puedo dejar atrás en el aspecto de ocio, el proyecto del chiringuito El Tabla en Punta Umbría, que independientemente de su magnifica gastronomía, el diseño sin duda es el mejor de toda nuestra costa. Recientemente PPCHEK me regaló un bonito libro titulado precisamente PPCHEK 1977-2017, donde queda reflejada con magnificas fotografías toda su obra durante los 40 años que lleva dedicado a embellecer la ciudad donde nació y a la que ama profundamente.