El Parlamento Andaluz admite a trámite la proposición de Ley sobre la Corona Norte con el respaldo de la mayoría de la Cámara. El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, defendió la iniciativa y subrayó que apoyado por PP, CS, Vox y la abstención PSOE no supondrá una "amnistía como algunos dicen", sino que pretende "resarcir el daño que se le produjo a cientos de agricultores de los municipios de Almonte, Moguer, Bonares, Rociana del Condado y Lucena del Puerto con la entrada en vigor del Plan Especial de la Corona Norte que aprobó el anterior Gobierno socialista".

"Esta modificación pretende poner orden y amparar jurídicamente a unos agricultores que injustamente tras décadas cultivando sus tierras vieron vulnerados sus derechos históricos por culpa del Plan del PSOE que nació sin ningún tipo de consenso". El parlamentario onubense pidió a los partidos con representación en la Cámara que "no se mienta más" en relación a este asunto, e insistió que en esta Proposición de Ley "no se aborda cuestiones de agua sino cuestiones de suelo" y que las fincas que se pretenden regularizar, en torno a 800 hectáreas, "la mayoría de ellas están a 20, a 30 e incluso a 40 kilómetros" del Parque Nacional que no se toca "ni en un milímetro".

González remarcó que esta modificación "no da derecho a aguas", solo a tener la posibilidad de acceder a ella cuando, por parte del Gobierno de España, se proceda a ejecutar las obras de infraestructurahídrica en la provincia de Huelva, principalmente el desdoble del Túnel de San Silvestre y la Presa de Alcolea. "Desde el PP vamos a trabajar y a luchar para que, de una vez por todas, se hagan por parte del Gobierno de España, las obras hidráulicas necesarias para que se riegue con aguas superficiales y se alivie de esta forma el acuífero 27".

En este contexto, explicó que a diferencia del Plan socialista "esta iniciativa cuenta con el apoyo mayoritario del sector, de las organizaciones agrarias y sindicales e incluso de la Diputación Provincial, como se aprobó en el Pleno, y de los ayuntamientos afectados, siendo tres de ellos, Moguer, Rociana del Condado y Bonares Gobernados por el Partido Socialista". González finalizó pidiendo que se dejen las diferencias políticas a un lado "por el bien de la provincia de Huelva", ya que "votar sí a esta iniciativa es decir sí a la agricultura, uno de los principales motores económicos y de creación de empleo, y a la conservación de Doñana".