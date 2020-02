La Palma homenajea a los alcaldes y concejales de los 40 años de democracia

El Ayuntamiento de la Palma del Condado ha celebrado un acto institucional para conmemorar los 40 años de ayuntamientos democráticos. En este sentido, se trataba “del reconocimiento y homenaje a quienes han dado parte de sus vidas al servicio público, para mejorar la vida de las personas, para transformar su pueblo y generar oportunidades a las generaciones futuras”, explicó el alcalde de La Palma, Manuel García Félix.

En el acto estuvieron presentes los alcaldes palmerinos de este periodo: Francisco Reyes Asenjo, José Miguel Pavón Díaz, Juan Carlos Lagares, y el actual, Manuel García Félix además de todos los concejales que han participado en estas diez legislaturas. Para todos ellos hubo un obsequio conmemorativo y se desveló un azulejo en el Ayuntamiento con los nombres de todos ellos.

El acto contó con la participación y las intervenciones de la eurodiputada, Teresa Jiménez Becerril, el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, la ex alcaldesa de Sevilla y ex ministra de Cultura, Soledad Becerril, y el alcalde de La Palma, Manuel García Félix.

Teresa Jiménez Becerril expuso su experiencia de diez años como eurodiputada en diferentes comisiones y la importancia de la Unión Europea para los municipios. Lamentó que los ciudadanos no aprecien a Europa y no perciban sus ayudas, pues “tienen la percepción de que se trata de un monstruo burocrático”. Por eso, explicó los diferentes fondos europeos que inciden en los pueblos, como los fondos FEDER o la PAC, destinada al medio rural, o el programa operativo de empleo juvenil que gestionan las diputaciones. Además, resaltó los proyectos para los jóvenes, el Erasmus y el Erasmus Plus, al igual que reconoció la incertidumbre que reina ahora en la Unión con la salida de Reino Unido consecuencia “del gran problema que tiene ahora mismo Europa con el populismo y el nacionalismo”.

José Rodríguez de la Borbolla defendió que es posible la colaboración entre contrincantes políticos, pues hay que “primar los intereses de la ciudadanía a los intereses de los partidos”. Asimismo, destacó que bueno alcanzar acuerdos amplios para regular y mejorar la vida de los ciudadanos, en tanto que “la democracia exige acuerdos para servir a la ciudad”. Además expuso que el papel de la Junta de Andalucía ha sido fundamental para “complementar la acción de los municipios y de los entes provinciales para que su acción sea más beneficiosa en pro de toda la ciudadanía”. Así, finalizó diciendo que los ayuntamientos son instituciones básicas y que la democracia local ha sido la garantía de que no se haya establecido ningún sistema clientelar en Andalucía.

Soledad Becerril habló de su experiencia municipal como alcaldesa de Sevilla, “cuando había pocas mujeres en la vida pública”. Igualmente, expresó que los ayuntamientos son “la piedra angular de nuestras vidas, de nuestras identidades” y es la administración la que nos facilita la vida “porque tienen la capacidad de ayudar directamente, la relación de los vecinos y el alcalde es única”. Se refirió también a la Constitución española, “nuestra norma fundamental que debemos preservar porque es la Constitución de la concordia, la que nos ha unido a los españoles, que nos ha reconocido derechos y libertades, es la Constitución de la paz en España”, sentenció.

El alcalde de La Palma, Manuel García Félix, tuvo recuerdos para el munícipe almonteño Pepe Villa, recién fallecido, destacando su talante conciliador. También homenajeó al ex alcalde de Huelva, Perico Rodri, presente en el acto y que recibió un regalo conmemorativo. Calificó este acto institucional “del triunfo de la democracia, de los valores constitucionales”, y apuntó que los ayuntamientos son instrumentos vitales dentro del sistema democrático, “es un centro de decisión y, sobre todo, es un ámbito de participación cercana”. García Félix se refirió a los logros obtenidos por los alcaldes de La Palma en estos 40 años y adelantó que el consistorio palmerino dedicará una calle a Juan Carlos Lagares.