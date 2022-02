El PSOE denuncia que la carretera Almonte-Matalascañas está "totalmente abandonada"

El PSOE de Huelva ha exigido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "cumpla y actúe" en la carretera Almonte-Matalascañas, "totalmente abandonada" desde que llegó a la Presidencia del Gobierno andaluz. Así lo ha puesto de manifiesto la vicesecretaria general de la Comisión Ejecutiva Provincial, Azucena León, quien ha visitado esta vía. La vicesecretaria ha estado acompañada por el senador Amaro Huelva, el secretario territorial del Condado, Sebastián Fernández, y otros representantes socialistas provinciales y locales.

León ha criticado lo que, a su juicio, son "las mentiras de Juanma Moreno", ya que en 2018 "engañó a la gente de Almonte, de Huelva y de Andalucía, cuando en campaña electoral vino a esta carreta a prometer que haría el desdoble si salía presidente" y que la partida económica para la misma la incluiría "en el primer presupuesto de la Junta de Andalucía". "La realidad es bien distinta ahora, es presidente, pero no solo no la ha recogido, sino que votó en contra de esta partida en los presupuestos y durante estos años no ha habido ningún atisbo de trabajo", ha agregado.

La vicesecretaria general socialista ha incidido en que el PSOE "ha reclamando durante todo este tiempo que cumpla su compromiso y no ha hecho absolutamente nada en estos cuatro años", toda vez que ha añadido que "se ha limitado solo a sacar del cajón, después de dos años, el tercer carril que el anterior Gobierno socialista en la Junta de Andalucía dejó consensuado y aprobado, y se lo ha intentado apropiar, para decir que es la mejor solución".

La socialista ha aseverado que "esto solo deja patente que el PP se dedica a mentir para ganar votos, es lo que hace en cada campaña electoral", pero, ha agregado, "no piensa en los ciudadanos de esta provincia, ni en las necesidades de esta tierra".

Azucena León ha recordado que en "la legislatura anterior", con el Gobierno socialista en la Junta, esta carretera de Almonte-Matalascañas "tuvo arreglos por un importe de más de tres millones de euros, consensuado con todos los agentes implicados", ya que es "una vía que tiene accesiones de hostelería, de residencia, de fincas agrícolas, de hermandades y de innumerables actividades que requieren de un consenso y, por supuesto, el entramado medioambiental en la que se encuentra situada".

La socialista ha subrayado que "todos esos agentes estuvieron durante cuatro años coordinados con el Ayuntamiento de Almonte y con la Junta de Andalucía para buscar soluciones y se hicieron mejoras y nuevos accesos a El Rocío, así como a las fincas para mejorar la seguridad vial, pasos de faunas, arreglos del asfalto del tramo a Matalascañas que optimizaron inmensamente la capacidad de la carretera y la seguridad vial, sobre todo". Según ha manifestado León, "se trabajó por una opción que era viable para todos los agentes, que era el tercer carril que se puso en mesa de trabajo técnico por el Gobierno socialista".

"A día de hoy, con la llegada de Juanma Moreno a la Junta, no tenemos nada, queremos nuestras infraestructuras y las queremos ya, queremos nuestro tercer carril y lo queremos ya, queremos que trabaje por el desdoble y lo queremos ya", ha concluido la vicesecretaria general del PSOE de Huelva.