El PSOE urge al PP la “reprobación y dimisión” de su concejala de Moguer

La coordinadora general del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, pidió al PP que, “de manera urgente repruebe y expulse” de sus filas a la concejala de Moguer, Susana Pancho, que colgó un vídeo en las redes “deseando la muerte e insultando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a toda la familia socialista”. Para Faneca, “resulta intolerable que tras las declaraciones realizadas por la edil el Partido Popular permanezca impasible y pase página simplemente excusándose en que ya ha pedido disculpas, como dijo este viernes la secretaria general del PP-A, Loles López”.

Al hilo de ello, la dirigente socialista incidió en que este tipo de comportamiento “no se puede admitir en nadie y menos en un representante público, ya que denigra por completo la política”. Además, lamentó que “el pueblo de Moguer y toda Huelva sea noticia por hechos como estos que nos desacreditan, cuando nuestros pueblos, la sociedad en general, son tolerantes, acogedores y respetuosos”. “Se trata de un asunto grave y no debe quedar ahí, es necesario que se adopten medidas para que hechos como estos no se vuelvan a producir”, señaló Faneca, quien remarcó, además, que “personas con este tipo de pensamientos no deberían estar legitimadas para representar a un pueblo”.