El PSOE de Huelva manifiesta que "a la sanidad no le va bien con el PP"

Syra Senra, candidata número tres al Senado por el PSOE de Huelva, ha criticado la "desprotección que sufren" los vecinos del Andévalo por el cierre de los centros de salud y consultorios por las tardes, lo que "deja a la gente sin posibilidad de atención médica desde las 15:00 hasta las 09:00 del día siguiente", algo que "supone un retroceso en la atención sanitaria y no nos valen las excusas del verano, porque en última instancia lo que se persigue es privatizar".

Así lo ha manifestado Senra en la puerta de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, en la que ha estado acompañada de alcaldes y portavoces de los municipios del Andévalo, señalando que a la sanidad "no le va bien con el PP", y que esto "lo vemos día tras día y los propios sanitarios lo reivindican", ha indicado en una nota.

"Los consultorios de los pueblos pequeños se cierran, se pierden facultativos y eso hace que la atención a los usuarios sea muy deficitaria", ha dicho Syra Senra, quien ha agregado que "tenemos que reivindicar nuestros derechos porque lo que se pierda ahora costará mucho recuperarlo".

De este modo, la candidata al Senado ha afirmado que "no valen las excusas del verano" porque les "consta" que "la Junta de Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno no tiene un plan para contratar más profesionales, por ejemplo en el plan de la Costa, que es donde más población se concentra y no valen las excusas de que no hay médicos porque sabemos que no se han planificado contratos y los pocos que se han ofrecido han sido precarios y tardíos, por tanto, los facultativos se han ido a otras comunidades autónomas".

La alcaldesa de Valverde ha afirmado que la Junta de Andalucía "no ha querido planificar porque no le interesa, porque lo que tiene en proyecto es implantar la sanidad privada" y ha repasado "lo que pueden costar ciertas intervenciones", apuntado que "si se miran los números, va a ser difícil que podamos pagárnoslo de nuestro bolsillo".

"Operaciones como cataratas son mil euros, próstata o vesícula, 1.800 euros, pero si hablamos de una insuficiencia cardíaca son 15.000 euros. Imposible. Las clases trabajadoras no se pueden permitir ese coste, por eso no podemos seguir retrocediendo como se está haciendo", ha lamentado.

Syra Senra ha recordado que "los primeros que salieron a protestar y a dar la voz de alarma fueron los propios profesionales, denunciando las carencias en la atención sanitaria en la provincia". "Vamos a luchar todos para que nuestros vecinos estemos protegidos en los que más importa, que es la salud y reivindicaremos todo lo necesario, no vamos a parar aquí, ese retroceso no lo vamos a consentir", ha espetado.

Además, la candidata ha asegurado que tienen "a todos los vecinos de su lado", porque "saben que es un perjuicio, no es algo temporal, destruir es muy sencillo, construir es muy complicado".

"A la sanidad pública no le va bien con el Partido Popular, por mucho que diga que está invirtiendo, no se sabe dónde están esas inversiones, porque está claro que en la sanidad pública y en contratos decentes para que los profesionales se queden. Así que queremos mejorar, no queremos perder ningún derecho, no podemos retroceder en nada, nos lo jugamos todo", ha terminado.