El PSOE de Huelva pide a la Junta que restablezca la máquina de rayos X de La Palma

El PSOE de Huelva pide a la Junta de Andalucía que, de manera inmediata, restablezca la máquina de rayos X en el centro de Salud de La Palma del Condado, "tras casi un año rota".

Así lo ha puesto de manifiesto la parlamentaria andaluza por la provincia María Márquez, que se ha desplazado hasta las puertas del centro sanitario del municipio, junto al portavoz del PSOE en La Palma, Rogelio Pinto, y representantes socialistas de los municipios de Villalba del Alcor, Villarrasa, Manzanilla, Escacena del Campo y Paterna del Campo. Todos ellos municipios que tienen como referencia este centro de salud y que, también, se estarían viendo perjudicados por esta situación. Márquez ha denunciado el "abandono de la Junta en materia sanitaria, por lo que se tienen que desplazar a Bollullos o a Almonte o tienen que irse a Huelva con el colapso que eso significa con el aumento de la lista de espera”.

En esta línea, la dirigente socialista ha recordado que la máquina se rompió en noviembre del año pasado, y ha afirmado que “el anterior consejero de Salud vino aquí en febrero y dijo que no solo la iba a arreglar, sino que iba a poner una máquina nueva; es más, el alcalde de este municipio dijo que había hablado con la Junta de Andalucía, de su mismo partido, y que en mayo habría una máquina nueva. Estamos entrando en las puertas de octubre, casi un año después, y los vecinos y las vecinas siguen sin recibir este servicio”.

La dirigente socialista ha declarado que la situación les parece "lamentable e indecente" y ha hecho hincapié en que "este abandono no se lo merece la gente de la provincia de Huelva" enfatizando que en la zona del Condado ya llueve sobre mojado, tras recordar que, según ella, no es la primera vez que se desmantela y se desatiende servicios sanitarios, ya que también habría habido problemas en Escacena y en Paterna del campo con las urgencias.

A juicio de María Márquez, “hay un abandono claro del Partido Popular y un desmantelamiento en materia sanitaria en la provincia de Huelva. Estamos viendo lo que está pasando en la cuarta planta de oncología del hospital Juan Ramón Jiménez, donde la gente que tiene cáncer y que va a ponerse un tratamiento, y que puede ponerse el tratamiento porque así lo dice el médico, no se lo ponen porque no hay silla disponible. No tenemos ningún tipo de inversión en el Materno Infantil. Nos han engañado. Mintieron a los andaluces y a las andaluzas en plena campaña electoral. No tenemos hospitales, infraestructuras sanitarias nuevas como se prometió en la Sierra, en el Condado o en la Costa, las últimas informaciones eran que, incluso, parte del inmobiliario sanitario que había en el hospital de Lepe, en el Chare de Lepe, se estaba llevando al hospital militar de Sevilla”

Por eso, ha advertido que “desde el Partido Socialista no nos vamos a callar, vamos a estar dando la cara, dando la pelea siempre que haga falta porque estamos hablando de derechos básicos para la gente en el ámbito sanitario”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, Rogelio Pinto, ha denunciado que están ante un problema importante desde hace once meses y que desde el Grupo Socialista habrían reivindicado la necesidad del arreglo o del cambio de la máquina de rayos X en el centro de salud.

“Estamos hablando de un centro de salud, que es comarcal y, por tanto, la falta de esta prestación también está perjudicando gravemente a los pueblos del entorno”, ha indicado el portavoz socialista local, quien ha lamentado que “por la dejadez y el abandono de la Junta, los vecinos y vecinas no puedan optar a una prueba tan sencilla en atención primaria como es una radiografía, provocando los desplazamientos que suponen un inconveniente, sobre todo, para las personas mayores, y la saturación que ello provoca en los demás centros de salud”.

“Pese a los promesas y compromisos, la única realidad es que estamos a final de septiembre y el centro de salud de la Palma sigue sin máquina de rayos, y sin este servicio para La Palma del del Condado y los municipios que tienen este centro como referencia”, ha concluido el portavoz.