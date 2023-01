El PSOE achaca al Ayuntamiento y a la Junta "la dejadez" del Centro de Salud de La Palma

El PSOE de La Palma del Condado ha denunciado el estado de "dejadez" del centro de salud del municipio, "que afecta tanto a los alrededores del edificio como a la falta de materiales en algunas consultas, que competen, por un lado, al Ayuntamiento y, por otro, a la Junta de Andalucía, ambas administraciones gobernadas por el PP, que no muestran el más mínimo interés por este tema”.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz socialista en el municipio palmerino, Rogelio Pinto, quien a las puertas del centro de salud ha mostrado el estado de “abandono evidente” en el que se encuentra el entorno del centro sanitario y que dificulta el acceso a las personas que tienen que acudir al mismo.

“Estamos hablando de una zona que está por urbanizar, -ha subrayado el portavoz socialista- fruto de la dejadez del alcalde, que no se ha preocupado por este entorno ni por la situación del centro de salud”.

Es por ello que desde el Partido Socialista han pedido al alcalde que, en coordinación con la Junta de Andalucía, competente en Salud, urbanicen el tramo de la Avenida Donantes de Sangre y calle Vega, "que perjudica notablemente a las personas que necesitan acceder al centro".

“Máxime -ha añadido Rogelio Pinto- cuando estamos hablando de un centro de salud que también da cobertura a varios municipios de la comarca del Condado. Nos preocupa el bienestar de la ciudadanía y los servicios públicos deben ser lo más accesibles posible”.

A ello, hay que sumarle “otro despropósito y es que, lamentablemente, también tenemos que denunciar la falta de materiales en la consulta de Fisioterapia y en las consultas de Enfermería que provoca que muchos pacientes no puedan realizarse la rehabilitación prescrita por el médico. A lo que hay que añadir que la luz se corta constantemente y no hay calefacción. Situaciones inadmisibles y que están sucediendo por este abandono del PP hacia lo público, especialmente acuciante en la sanidad; y no todo el mundo puede pagarse una asistencia sanitaria privada”.

Por eso, el socialista ha avanzado “que vamos a luchar para que se arreglen estas situaciones porque la ciudadanía no se merece este trato. Ya lo hicimos con la máquina de rayos X, que no paramos hasta conseguirla, lo mismo vamos a hacer con la urbanización del entorno del centro de salud y con la falta de material, protestar hasta que nos escuchen”, ha concluido.