El PP recurre de nuevo a la denuncia judicial ante la moción de censura en Cartaya

Si la moción de censura de Cartaya estaba judicializada, aún lo está más. Las denuncias por parte del PP y de un exconcejal del PSOE se suceden. La última es otra que ha presentado el alcalde de la localidad cartayera, Manuel Barroso (PP).

El declaraciones a los periodista el regidor informó que ayer viernes presentó en un juzgado de Ayamonte una denuncia por prevaricación contra la concejal del PSOE y senadora, Josefa González Bayo. Barroso precisó que la denuncia se ha interpuesto después de que haya recibido “un sobre anónimo con varias denuncias relacionadas con temas medioambientales hacía familiares directos de esa señora, fechadas cuando ella ocupaba el cargo de delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, que nunca se tramitaron”.

El alcalde considera que González Bayo habría podido cometer un delito de prevaricación al no haber dado trámite a esas denuncias contra familiares directos. Aunque no ofreció detalles, a la espera de que las analice el juzgado, señaló que están relacionadas con infracciones medioambientales y reiteró que “afectan a familiares directos de la concejal y senadora” y que “estas denuncias no fueron tramitadas, se guardaron en un cajón”.

La denuncia de Barroso llega después de que el exconcejal del PSOE de Cartaya, Antonio Escudero, presentara una ante el Juzgado de Instrucción 3 de Ayamonte contra el regidor cartayero por denuncia falsa, injurias graves y calumnias con publicidad contra su persona.

La denuncia, interpuesta el pasado martes, precisa que el pasado 22 de mayo Barroso “presentó, supuestamente, una denuncia en el juzgado de Ayamonte” contra él, quien en la anterior legislatura fue concejal socialista en el Ayuntamiento cartayero, sin que ostente en la actualidad cargo alguno, “atribuyéndole falsamente ser autor de un delito de soborno continuado”.

El PSOE denuncia una campaña indiscriminada del PP para evitar el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Cartaya

La acusación de Barroso, que también se dirige contra el actual portavoz municipal del PSOE de Cartaya, Alexis Landero, tiene soporte en “unas supuestas grabaciones, que se realizaron en mayo de 2015”.

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado que si la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, “no desautoriza” la moción de censura en Cartaya “está permitiendo un soborno”. Según López “toda España ha escuchado el intento de soborno del candidato del PSOE, Alexis Landero, cómo quiso repartir puestos de trabajo a un lado y a otro para lograr la alcaldía o cómo ha denigrado a una compañera de su partido”. Por ello, incidió en que Díaz debe desautorizar esta moción de censura porque, de lo contrario, ampararía “un intento de soborno”.

“La máxima responsable del PSOE andaluz no ha desautorizado la moción, pese a los intentos de soborno”, agregó e incidió en que ahora está la denuncia a González Bayo. Por tanto, considera que si está de acuerdo con la moción, lo está con “las prácticas de soborno”, es decir, prácticas que ha calificado de “mafiosas”.

Mientras, el PSOE de Cartaya ha denunciado públicamente que los concejales de su grupo municipal y los cargos electos de este municipio están sufriendo una campaña indiscriminada por parte del PP y del alcalde de la localidad, Manuel Barroso, para intentar que no prospere la moción de censura.

Cacería política

Así, el vicesecretario general de la Ejecutiva local del PSOE de Cartaya, Alejandro Chamorro, ha acusado a Barroso de haber montado una cacería política con el único objetivo de conseguir mantenerse en la alcaldía al precio que sea, aún a costa de la honestidad de estas personas.

“Dado que no tienen datos, en el PP ha decidido que hay que parar el cambio de gobierno montando una campaña que afecta a todas estas personas, inventando hechos, denuncias y circunstancias que se están haciendo públicas a sabiendas de que son falsas”, explicó.

Primero, ha sido el tema de Alexis Landero y Antonio Escudero; luego le ha seguido la denuncia sobre la senadora Pepa González Bayo, por el hecho de ser de Cartaya y sabemos que ha seguido con el resto de concejales y concejalas intentando con ello presionarles y que las tres formaciones políticas no sigamos adelante con la moción, añadió.