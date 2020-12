PP, PSOE y Cs se unen en Lepe para acabar con los asentamientos chabolistas en un año

Conscientes sobre todo del problema humanitario que supone la presencia de asentamientos chabolistas en el municipio, pero también desde el punto de vista de la imagen de la localidad y de la agricultura de la provincia, o de la convivencia social, los tres grupos que integran la corporación municipal lepera -PP, PSOE y Cs- han llegado a un acuerdo "histórico" con el que pretenden acabar con una situación enquistada ya en el municipio tras más de 20 años de existencia.

Dicho acuerdo se ha plasmado en la redacción de un plan para la erradicación del chabolismo en Lepe, el cual fue presentado públicamente ayer jueves por los portavoces municipales de dichas formaciones políticas en el Consistorio: Jesús Toronjo (PP), Bella Canales (PSOE) y Juan Carlos Gómez (Cs), en el que se proponen como principal objetivo el desmantelamiento de los doce asentamientos chabolistas que actualmente se distribuyen por todo el término municipal en un plazo de "no más de un año", según indicó el portavoz popular, y "siempre que se impliquen en el mismo tanto el resto de administraciones como el sector agrícola de la comarca".

El plan contempla la puesta en funcionamiento en una parcela de propiedad municipal ubicada junto a la carretera entre Lepe y La Antilla, a unos dos kilómetros y medio del núcleo principal de población, de un alojamiento provisional mediante la instalación de módulos prefabricados donde puedan instalarse digna y temporalmente las casi 500 personas que actualmente residen de forma permanente en los doce asentamientos de la localidad, y que a pesar de trabajar en el campo, carecen de permiso para ello en nuestro país.

El primer paso para la puesta en marcha del plan ya se ha dado con la elaboración, por parte de técnicos cualificados del Ayuntamiento de Lepe, de un exhaustivo censo de las personas que actualmente viven en los asentamientos de la localidad y que serían susceptibles de ser realojadas en este alojamiento provisional, cuyo número no ha trascendido pero que se aproximaría al medio millar.

El plan también contempla la creación de un "consorcio de administraciones públicas", según precisó Toronjo, que apoyen inicialmente la puesta en marcha de este primer alojamiento temporal en Lepe, y que siga trabajando para la creación de una red de recursos habitacionales de este tipo en el resto de municipios de la comarca de la Costa Occidental onubense.

Dicho consorcio estaría integrado, según precisó el portavoz popular, por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva, la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía y los Ayuntamientos de Lepe, Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya, Villablanca y entidad menor de La Redondela.

De esta forma, la segunda fase del proyecto se va a centrar en informar a dichas entidades con el objeto de conseguir su apoyo, en principio para ayudar en la financiación de este primer alojamiento de Lepe, que han valorado en entre 600.000 y un millón de euros.

Los tres portavoces municipales también han apelado al apoyo tanto de Endesa como de la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana, en relación a los suministros necesarios para este primer alojamiento de Lepe; así como del sector agrícola de la zona, en relación a la búsqueda de alternativa habitacional a aquellas personas que viven actualmente en los asentamientos del municipio, que trabajan en fincas de la zona y que sí cuentan con permiso de trabajo en España. También solicitarán el apoyo de las ONG que vienen trabajando desde hace años en los campamentos de chabolas.

Toronjo, Canales y Gómez han querido dejar muy claro que este alojamiento no va a ser gratuito para sus beneficiarios, que van a tener que costear el mantenimiento de las instalaciones; y que no hay previstas ampliaciones de capacidad ya que no pretende ser un mecanismo para la búsqueda de soluciones habitacionales, sino una fórmula para acabar con los asentamientos que actualmente existen en la localidad, evitándose con ello un posible "efecto llamada".

Todos se mostraron conscientes también de la necesidad de las personas que residen en los asentamientos de Lepe para el sostenimiento de la economía de la comarca, especialmente del sector agrícola, dada la aportación de mano de obra que suponen, de ahí que se mostraran firmemente convencidos de un acuerdo que calificaron de "histórico" y "en el que creemos de cara a armonizar los derechos y deberes tanto de los inmigrantes como del resto de vecinos". Tal es así que, "de contar con una respuesta positiva tanto del resto de administraciones, como del sector privado, en el plazo de un mes o un mes y medio podríamos estar desmantelando el primero de los doce asentamientos".