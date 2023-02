El PP de Almonte asegura que no pactará en caso de no alcanzar la mayoría absoluta en las municipales

Miguel Ángel Jiménez, candidato del Partido Popular de Almonte a las próximas elecciones municipales, ha garantizado que los concejales del PP que surjan de la cita electoral del 28 de mayo sólo votarán a su candidato en el Pleno de investidura.

Jiménez ha sido tajante: “Llevo meses pidiéndole a la gente que no cometa dos veces el mismo error”, ha afirmado en referencia a las promesas de ex alcalde Francisco Bella. “En este pueblo hubo quien tuvo una oportunidad cargada de dinero y de inversiones y la malogró, y la nueva oportunidad tiene que pasar por las manos de otra persona, no de esa, porque estaríamos votando al bombero pirómano, que nos dice que nos va a sacar del atolladero en el que nos metió, con las mismas fórmulas caducas que nos trajeron aquí”, ha explicado.

En este sentido, el candidato popular asume que “no sería un buen candidato, ni un buen presidente, ni un buen representante público, si yo no me aplicara lo que le estoy pidiendo a los ciudadanos”, y ha proseguido garantizando que “el PP, saque los concejales que saque, va a votar al candidato popular, sea cual sea el resultado”, al tiempo que ha asegurado estar convencido de que el Partido Popular de Almonte ganará las próximas municipales.

Miguel Ángel Jiménez ha querido así despejar "cualquier duda infundada por parte de personas interesadas acerca de cuáles son las intenciones de los populares en el caso de que no se produzca una mayoría absoluta". “No vamos a pactar, porque el pacto ha devenido en un auténtico error, ya lo hemos reconocido en varias ocasiones”, ha zanjado con rotundidad y sin dejar espacio a la especulación. “Mi palabra es esa: el PP se presenta para que el alcalde de Almonte sea el candidato del PP, y cuando llegue el Pleno de Investidura 15 días después del 28 de mayo, los concejales del PP van a votar al candidato del PP”, ha recalcado.

Ante este escenario, “los ciudadanos tienen dos opciones: anclarse en un pasado lleno de oscuridad, de enchufismo, de despilfarro, de mentiras, o tienen la oportunidad de pasar página de una vez, y mirar al futuro con esperanza de la mano del PP de Almonte, que tiene entre sus principales aliados a Juanma Moreno y a Alberto Núñez Feijóo”, un equipo que “está demostrando que está a disposición de los ciudadanos, escuchando y solucionando sus problemas desde la moderación, sin aspavientos y con rigor”, que “trabaja por los ciudadanos, porque queremos construir un Almonte entre todos”, ha finalizado el candidato del PP, Miguel Ángel Jiménez.