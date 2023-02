El PP de Almonte exige la retirada "inmediata" de la catedral efímera de la plaza Virgen del Rocío

El Partido Popular de Almonte ha pedido este miércoles al equipo de Gobierno que acometa toda la retirada de la catedral efímera que aún permanece en la plaza "nueve meses después de que la Virgen del Rocío partiera hacia su Santuario en la Aldea".

Ya en junio, recuerdan desde el partido, el Pleno aprobó la celebración de una consulta popular para dilucidar si la estructura debía o no permanecer hasta la siguiente Venida. Sin embargo, no fue hasta diciembre cuando "el equipo de Gobierno anuncia que la consulta no se llevará a cabo y que la catedral será finalmente retirada por recomendación de los técnicos municipales, que habrían detectado un riesgo para la seguridad ciudadana en el hecho de que la estructura permanezca erguida en el centro neurálgico de la población por más tiempo".

Los populares insisten en que aún no se ha eliminado esta infraestructura, lo que, afirman, "está provocando preocupación entre la población, incertidumbre en los negocios de la zona y un cierto malestar por la presencia de un elemento que tiene un sentido y un fin muy concretos, que es mostrar la devoción del pueblo de Almonte a su Patrona mientras está en el pueblo”. “Todo lo que exceda de ese periodo, que, en esta Venida, a causa de la pandemia, ha sido especialmente largo, supone una ruptura de la tradición de la que el Ayuntamiento debe ser el primer valedor”, ha advertido hoy el presidente del PP de Almonte, Miguel Ángel Jiménez.

Cabe destacar el aviso de los técnicos municipales, “que hace más urgente si cabe la actuación sobre esta estructura” que por su propia naturaleza efímera y a pesar de haber sido proyectada para tener más durabilidad que las catedrales anteriores, "no fue concebida para quedarse en el emplazamiento de forma permanente".

“A esto se suma el evidente mal estado en el que se encuentra la plaza, que fue objeto de una remodelación integral en 2018” bajo el Gobierno socialista, exponen los populares. “Una auténtica chapuza que hace que tras sólo cinco años la solería presente evidentes signos de deterioro impropios de una obra tan reciente, que habrá que valorar con mejor criterio una vez sea retirada la catedral". A juicio del PP, “hay que acometer de forma urgente una actuación encaminada a devolver a la plaza al estado que merece, subsanando los defectos que han provocado el rápido deterioro de la que ha sido objeto”.

“No olvidemos que la Plaza Virgen del Rocío es la carta de presentación de nuestro municipio, un activo turístico, cultural y para la convivencia de los almonteños que debe presentar siempre la mejor imagen posible”, ha apostillado el presidente y candidato a la Alcaldía almonteña de los populares.