El PP de Almonte pide que los seis agentes con plaza en la Policía Local se incorporen ya

El Partido Popular de Almonte ha denunciado la situación por la que está pasando la Policía Local, a la que se han incorporado seis agentes que han obtenido plaza pero que aún no han tomado posesión porque falta el expediente necesario para ello; los populares hacen un llamamiento al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte para que solvente la situación "de forma inmediata y sin más dilación”.

“Se trata de un expediente sencillo, un trámite sin complejidad alguna que sin embargo nadie en nuestro Ayuntamiento ha realizado, por lo que hay en estos momentos seis agentes en sus casas, cobrando un sueldo, pero sin poder hacer su trabajo”, denuncia el vicesecretario de Organización del Partido Popular en Almonte, José Carlos Curto del Arco.

“La situación es más sangrante si tenemos en cuenta que, mientras estos nuevos policías no pueden incorporarse al puesto que han ganado por oposición, nuestro Ayuntamiento se ve obligado a contratar y pagar servicios extraordinarios prestados por agentes de otros municipios que sí que han hecho sus deberes en tiempo y forma, y que por tanto tienen sus plantillas en orden y con efectivos más que suficientes”, lamenta el popular.

Esta “falta de previsión y de gestión, a la que tristemente nos tiene acostumbrados el equipo de Gobierno con una cuestión tan sumamente delicada como es la seguridad de nuestro pueblo” no es una novedad. Hay que tener en cuenta que no se previó la tasa de reposición necesaria para compensar las plazas que iban a quedar vacantes debido a las jubilaciones inminentes de 16 agentes, algo de lo que el PP ya advirtió en la legislatura de la socialista Rocío Espinosa. “Advertimos, tanto nosotros como los sindicatos, que con la entrada de la nueva Ley que permitía la jubilación de los agentes con 60 años, quedarían sin cubrir 16 plazas en dos años”, pero tanto aquel equipo de Gobierno como este “han hecho caso omiso a pesar de ser conscientes del problema”.

El resultado de esta “desastrosa forma de gobernar” es una plantilla aún más mermada de lo que ya estaba antes de la jubilación de los 16 policías. “Han sacado las plazas tarde, mal y de forma insuficiente”, puesto que sólo se ofertaron 12, de las que finalmente se han cubierto ocho: dos con agentes que han solicitado su traslado desde otros destinos y los seis nuevos policías que permanecen esperando su expediente de toma de posesión.

“Y mientras tanto, estos nuevos policías no pueden entrar en turnos ni en cuadrantes, en un verano complicado, con muchísimo público especialmente en El Rocío y Matalascañas” al que hay que prestar servicio, un servicio “que pesa sobre las espaldas de los agentes de nuestra Policía Local que no pueden ni coger vacaciones y sobre las de los contribuyentes, que están pagando dos veces por lo mismo: al policía que no se puede incorporar y al que tiene que venir de fuera para prestar el servicio extraordinario”, detalla Curto.

“La seguridad de nuestro municipio es algo que nos preocupa mucho”, continúa. “Ha sido siempre una prioridad para nuestro partido, tanto cuando hemos gobernado como cuando estamos en la oposición” y por este motivo, “desde una oposición constructiva y responsable, pedimos al equipo de Gobierno que ponga fin a esta situación disparatada” con la puesta en marcha del protocolo de funcionarización de los seis agentes y que, además, se oferten 10 plazas más a la mayor brevedad, “para que así podamos tener el cuerpo de Policía Local digno, equilibrado y eficiente que merece nuestro pueblo”, concluye el representante del PP de Almonte.