La nueva PAC hace que el Condado-Campiña de Huelva pierda 2,5 millones al año

La nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) perjudicará a la provincia de Huelva y en especial al Condado-Campiña, que perderá más de 2,5 millones de euros al año, según denuncia el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Álvaro Burgos, quien lamenta que el Gobierno central solo haya atendido en parte las alegaciones del Gobierno andaluz orientadas a que refleje en la planificación de la Unión Europea (UE) la realidad del campo de Andalucía.

Con el modelo actual, los agricultores y ganaderos de esta comarca onubense perciben 13,8 millones de euros. Las ayudas se reducen para el Condado-Campiña hasta los 11,2 millones. Los cultivos de secano, fundamentalmente los cereales, y los permanentes (olivar y viñedo) son los grandes perjudicados, según Burgos.

“En la condiciones aceptadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el periodo 2023-2027 habrá menos dinero a repartir y más obligaciones por parte de los beneficiarios”, ha resumido el titular de Agricultura en Huelva.

La Costa de Huelva también perderá peso en las ayudas, puesto que recibirá ingresos ligeramente por debajo de los 5 millones que actualmente tiene asignados. “Podía haber sido peor aún. La acción del Gobierno andaluz, del presidente, Juanma Moreno, y la consejera, Carmen Crespo, motivó que en los planteamientos iniciales se tuviera en cuenta parte de las necesidades de Andalucía, como las del Andévalo, el Condado-Litoral y la Sierra. Se evitó una situación catastrófica, pero es insuficiente”, ha explicado el delegado territorial, quien ha anunciado: “Vamos a seguir peleando por un modelo y unas condiciones que no perjudiquen de esta forma a nuestros agricultores y ganaderos”.

Burgos ha advertido de que “el recorte que supondría la aplicación del Plan Estratégico del Ministerio para la PAC llega en un momento delicado para el campo onubense, puesto que los costes de producción están disparados, la competencia desleal de terceros países es más fuerte que nunca y los precios en origen se encuentran hundidos”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha alertado de que algunos agricultores y ganaderos de Andalucía, que aporta a España el 35 por ciento de los beneficiarios de la PAC -más que ninguna otra comunidad-, perderán una cantidad próxima al 50 por ciento de las ayudas. En Huelva, casi 12.000 beneficiarios están en vilo “ante las sombras que arroja la nueva PAC, que parte con un 10 por ciento de reducción del presupuesto y que está elaborada de espaldas a Andalucía”.

Una de las principales novedades de la PAC 2023-2027 es que ofrece más margen de decisión a los estados miembros en el diseño del documento al integrar Planes Estratégicos Nacionales. La Junta de Andalucía defiende para estos Planes soluciones de consenso de la mano de los propios afectados.

“Pedimos que se modifique la configuración de las regiones productivas y se amplíe el número de ecoesquemas para que la diversidad de nuestra agricultura se vea representada y no haya recortes”, ha manifestado Álvaro Burgos. “Los ecoesquemas -ha añadido- no pueden ser un coste de producción más para nuestros agricultores y ganaderos que están al límite en pleno intento de recuperación”. El delegado territorial, teme, incluso, que se ponga en peligro la viabilidad de sectores como el olivar. “Si los ecoesquemas no tienen en cuenta la diversidad productiva de Huelva y toda Andalucía, se producirá una factura más alta a pagar por los agricultores y ganaderos”, ha vaticinado.