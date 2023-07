La Música Antigua vuelve a vestir de calidad el verano en Galaroza

El Curso de Música Antigua de Galaroza se ha consolidado como una de las iniciativas culturales que atesora mayor calidad de cuantas se celebran en la provincia de Huelva. Tras haber superado su primera década el año pasado, en la decimoprimera edición se dedica a Las dos orillas, centrado en las músicas de las penínsulas ibérica e itálica en los siglos XVI y XVIII. Las artes musicales de estas dos regiones europeas en un período histórico de gran interés serán los pilares que muestre este año el curso, que se celebrará los días 10 al 13 de julio, más una incursión previa el día 9, con la intención de poner en valor su riqueza y singularidades en la teoría y en la práctica.

Está especializado en la música antigua vocal e instrumental comprendida entre finales del siglo XV y el siglo XVIII. Con el curso de 2023 pretende profundizar en lo conseguido a lo largo de las ediciones anteriores, consolidar un evento musical de calidad que pone al alcance de los alumnos las mejores condiciones para el estudio y la práctica de la música antigua, con clases teóricas y prácticas, grupos de cámara, grandes conjuntos, ergonomía aplicada a la práctica vocal e instrumental, ensayos tutorizados y conciertos diarios, todo ello en el contexto del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que les servirá para vivir experiencias complementarias.

El profesorado del curso está formado por profesionales de prestigio dentro del campo de la música antigua, como el cachonero José Luis Sosa, profesor de violone y contrabajo histórico; Carmelo Sosa, también nacido en Galaroza, con el sacabuche; Silvia Mondino con el violín barroco; Sara Ruiz con la viola da gamba; Ana Moreno con clavicémbulo y bajo continuo; Rafael Muñoz con instrumentos de cuerda pulsada; Jorge Enrique García y Cristina Bayón al canto y coro; Manuel Pascual con cornetto; Javier Artigas con el órgano y el bajo continuo; Daniel Lassalle, con el sacabuche; Rafael Ruibérriz de Torres con la flauta travesera; Guillermo Peñalver con la flauta dulce; y Fernando Sánchez con bajón y fagotes históricos. Habrá también un Conjunto de Ministriles compuesto por Carmelo Sosa, Manuel Pascual y Ramón Pérez.

El curso está dirigido tanto a instrumentistas de las especialidades ofertadas que quieran perfeccionar sus conocimientos en música antigua como a aquellos músicos profesionales o amateurs que deseen iniciarse en la interpretación de esta música con instrumentos originales y desde una visión historicista.

En sus ediciones anteriores, la iniciativa se ha caracterizado por integrar a los participantes en la población local cachonera, que se ha volcado en sus actividades públicas, como los conciertos que se suelen ofrecer en la Parroquia de la Purísima Concepción, extendidos posteriormente a otras localidades como Castaño del Robledo y Aracena.

La organización corre a cargo de la Asociación Musical Galaroza, que cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Galaroza, Aracena y Castaño del Robledo, la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía, el Obispado de Huelva, el colegio público Hermanos Arellano, la Hermandad del Carmen de Galaroza, las parroquias de Galaroza y Castaño del Robledo y el colectivo de músicos AIE.

El curso ha sido posible durante todos estos años gracias a la colaboración de instituciones y entidades, y, sobre todo, al empeño de personas como la familia Sosa Muñiz. Especial dedicación al proyecto ha mostrado José Luis, el más pequeño de los hermanos, que ha seguido una brillante carrera musical y ahora desempeña una gran labor como profesor del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén. Según la web de esta institución, obtuvo el título superior de Contrabajo en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, y perfeccionó sus estudios en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y en la Academia de Estudios Orquestales Barenboim de la Fundación Barenboim-Said. Becado por la Consejería de Cultura y Educación, estudia en la Guildhall School of Music & Drama de Londres contrabajo moderno y contrabajo barroco y violone en sol, consiguiendo el Bacherlor of music with Honors y Master en interpretación Orquestal. Consigue plaza en la ‘Scheme String Experience 2010’ de la London Symphony Orchestra y participa en el programa Andaluz de jóvenes intérpretes dentro de la Orquesta Joven de Andalucía. Diplomado en Magisterio: Educación Musical en la E.U. La Inmaculada, de la Universidad de Granada, continúa sus estudios de perfeccionamiento en el Master de musicología e interpretación de la música antigua en la Escuela Superior de Música de Cataluña.

Ha participado en festivales como Festival de Luzerna, Festival de Salzburgo, PROMS, Festival de Música Española de Cádiz o Festival de Música y Danza de Granada y trabajado con directores como Sir Colin Davis, James Gaffigan, Josep Pons, Semyon Bychkov ó Daniel Barenboim realizando conciertos en lugares como la sala sinfónica y de cámara de la Philharmonie de Berlín, Musikverein de Viena, KKL de Luzerna, Carnegie Hall de New York,Teatro La Scala de Milan, Sala Pleyel de Paris, Barbican Hall ó Wigmore Hall de Londres, Musiktheatre de Amsterdam, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Auditorio Manuel de Falla de Granada o Auditorio Nacional de España.

Ha colaborado con orquestas como la Orquesta de Córdoba, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Madrid, Rinaldo Consort, Orchestra of the Haendel Colection, Archivo 415, Valencia Original Art, La Spagna, Netherlands Philharmonic Orchestra o West Eastern Divan Orchestra.

En el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén es profesor de Contrabajo, Contrabajo Barroco y Violone, jefe de departamento y coordinador de la oficina Erasmus+.

Este XI Curso de Música Antigua de Galaroza ‘Las dos orillas: Músicas de las penínsulas ibérica e itálica en los siglos XVI-XVIII’, será un inmejorable prólogo del inicio de la programación festiva y cultural del verano cachonero, que comenzará el día 16 de julio con La Bajada de la Virgen del Carmen.