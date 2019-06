Parralo se ofrece al alcalde para agilizar una cita con la Confederación

El alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, aseguró ayer que ha habido "muy buena sintonía en la reunión" con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, pero "poco resultado" sobre la búsqueda de soluciones por la situación generada en la localidad ante el cierre de 77 pozos ilegales en ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En declaraciones a Europa Press, el alcalde aseguró que Parralo se ofrece a ayudar al Ayuntamiento "en todo lo posible", pero "el trasvase está como está, hay que desarrollar la ley y falta toda la parte administrativa y medioambiental". No obstante, aseguró que van a tener más reuniones durante las próximas semanas y que Parralo "se ha ofrecido para adelantar una cita con la Confederación".

En este sentido, el regidor municipal aseguró que ha trasladado a Parralo que la Comunidad de Regantes del Fresno "podría llevar los ocho hectómetros a Lucena al menos, técnicamente, y después repartirse el agua, bombeando las 24 horas porque ahora bombean ocho".

Sin embargo, "la parte legal y medioambiental no está lista". El Ayuntamiento "no se opone a las resoluciones judiciales, enfatizó, pero hay que buscarle una solución al asunto", ofreciéndose para intentar mediar con los agricultores. En esta línea, hizo hincapié en que el Consistorio "no tiene capacidad técnica ni económica" para afrontar el cierre de estos pozos y, en todo caso, "dejaría endeudado al pueblo los próximos 500 años" porque si se ejecuta todo "la cantidad ascendería a cinco o seis millones de euros". "Es inasumible y sin contar con la posible sanción al Ayuntamiento", lamentó.

Por último, remarcó que muchos agricultores de la zona están adquiriendo terrenos en otras de la provincia para no tener estos problemas, con al menos 1.200 hectáreas que se están trabajando en otras tierras, lo que para Mora es "una pérdida de riqueza para la localidad". Además, cifra en unas 5.000 hectáreas, si se suma la de otros agricultores de la comarca y entorno de Doñana, que "han hecho lo mismo que los luceneros para poder trabajar la tierra y contar con agua".

En paralelo, trece organizaciones -entre ellas SEO BirdLife- mostraron ayer "su rechazo al bloqueo" de un grupo de empresarios agrícolas del cierre de los 77 pozos ilegales, calificando de "extrema gravedad" la revuelta y pidiendo la clausura "inmediata" de los sondeos en cumplimiento de la sentencia.