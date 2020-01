El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar confía en la viabilidad del proyecto CEUS

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, hace un llamamiento al compromiso de todas las administraciones para relanzar este proyecto CEUS que resultará "beneficioso para toda la sociedad onubense". Para Cuéllar, “sólo si somos capaces de remar en la misma dirección todas las administraciones y actores implicados será posible que este proyecto que colocaría a Moguer en primera línea de la investigación aeronáutica, generando además en torno a 250 empleos directos y otros 500 en actividades de apoyo, pueda desarrollarse en los plazos previstos”.

De ahí que el primer mandatario moguereño afirme que “me parece perfecto que la Junta esté trabajando en la descatalogación de los terrenos que ocupan las actuales instalaciones del Cedea El Arenosillo en Mazagón, un requisito que los responsables del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial consideran prioritario para que el organismo se implique totalmente con el proyecto CEUS, pero este proceso lleva ya paralizado más de un año, y quiero recordar que el Ayuntamiento de Moguer realizó ya en tiempo récord el procedimiento administrativo para la descatalogación de las 75 has. de terreno en las que se desarrollaría el proyecto CEUS de aviones no tripulados, por lo que no entendemos que para tramitar un procedimiento similar en los terrenos que ocupa el INTA se esté invirtiendo tanto tiempo”.

Cuéllar ha recordado que durante el pasado año se desplazó hasta en dos ocasiones a Madrid para agilizar el proyecto CEUS entrevistándose personalmente con el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, quien le trasmitió su rotundo apoyo a esta iniciativa, para cuya puesta en marcha se hace ahora indispensable la regularización de esos terrenos que ocupa el INTA en Mazagón, por ello, el alcalde moguereño pide “que se realicen cuanto antes los trámites necesarios para que una apuesta tan necesaria para diversificar la actividad económica en nuestra provincia pueda por fin comenzar a hacerse realidad después de más de 10 años intentando concretarla”

El primer mandatario moguereño confía en que “tanto el Ministerio como la Junta sean conscientes de la premura con la que se deben realizar estas gestiones si no que queremos poner en peligro la viabilidad de este proyecto con el que el Ayuntamiento de Moguer ha mostrado desde el primer día su total compromiso, un compromiso que seguimos manteniendo, y que nos lleva ahora a instar a la Junta a regularizar cuanto antes la situación de los terrenos que ocupa el centro de El Arenosillo”.