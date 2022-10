Medalla de Oro de la Provincia para el músico José Luis Pastor

El músico aracenense, profesor de guitarra en el Conservatorio de Música Manuel Rojas de Nerva, José Luis Pastor, más conocido por Pío, recibirá el viernes 18 de noviembre, en el acto institucional del Día de la Provincia, la Medalla de Oro de la Provincia. Así lo ha confirmado el propio músico en las redes sociales. Días después, concretamente el día 22, presentará en el Gran Teatro de Huelva su nuevo disco ‘Vade Mecum. A millennium of guitars’. Lo hará en el marco de la 15 edición del Otoño Cultural Iberoamericano (OCib), en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y el Conservatorio Profesional Javier Perianes de Huelva, en un acto que servirá de homenaje a la figura más destacada de la guitarra en Huelva, ‘El Niño Miguel’.

Para Pío, este reconocimiento tiene una connotación especial, ya que los anteriores galardones (Torre de Nerva y Medalla de Aracena) les fueron otorgados por municipios testigos y partícipes de su andadura, dada su implicación en la vida cultural y social de ambos: “Este salto a un reconocimiento a nivel ya provincial, implica que mi carrera y mi proyección han trascendido más allá de mis lugares de residencia o trabajo, en los que participo de su vida social y cultural (Aracena, Nerva y desde hace diez años, Minas de Riotinto). Si a esto unimos que las disciplinas a las que profesionalmente me dedico (los instrumentos medievales de cuerda pulsada, y la guitarra a través de su historia) pertenecen a un ámbito muy minoritario de la cultura y la música, y que no son tan mediáticas como otras tendencias musicales y culturales, de mayor visibilidad en los medios de comunicación y TV principalmente, mi satisfacción es doble, porque se ha puesto en valor un trabajo de investigación de más de 30 años, y su vertiente práctica, o sea, llevarlo al escenario con el beneplácito de público y crítica especializada”.

El músico recuerda las dificultades con las que se encontró al inicio de su carrera profesional, partiendo desde prácticamente la nada, pues no se había profundizado nunca en cómo sería la actividad solista de los instrumentos de cuerda pulsada medievales, y él hizo ese arduo trabajo casi sólo, cuando no existía internet, ni móviles, ni ordenadores. “Es el resultado de leer tratados medievales, literatura de época, repasar toda la iconografía, y luego contrastar toda esa información con la actividad práctica. Era como tirarse al vacío sin saber que finalmente los expertos en música antigua iban a valorar altamente mi aportación a este campo. Ha sido muy gratificante recibir excelentes reseñas desde Japón, EE.UU., Londres, Argentina, Alemania…y España, por supuesto”, añade.

La grabación en la Gruta de las Maravillas de Vade Mecum, el primer registro discográfico que recoge todas las guitarras de la historia, es otro mundo. Tuvo la fortuna de que a sus padres les tocara una guitarra en una tómbola cuando él sólo contaba 7 años. Ya desde entonces supo de las tabernas de los años 70, con olor a vino, y serrín, donde eventualmente acompañaba a su padre, con la guitarra en la mano, forjándose en el oficio de guitarrista flamenco, haciendo malabares para coger el tono a todo el que entre vaso y vaso, se arrancaba con algún fandango o palo flamenco. “Llegué a la juventud impregnado de los cantautores: Aute, Víctor Manuel, Serrat, Sabina…, y desde la otra orilla, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sousa… Aún recuerdo las largas horas durante días y días, rebobinando la doble cinta de casette del Rock & Ríos, hasta sacarla por completo y tocarla junto al radiocasete”, recuerda.

Esta andadura, junto a las tradiciones populares de su Aracena natal, y el flamenco, siempre presente, ahondaron en su conocimiento de la armonía guitarrística, y abrieron fronteras en su concepto armónico de la guitarra: “A los 18 años marché a estudiar al Conservatorio de Sevilla, y poco después ya me pagaba los estudios tocando la guitarra eléctrica en una orquesta de ferias. ¡Cuántos lunes de madrugada volvíamos de estar tocando 4 ó 5 días en el quinto pino! y cuando acabábamos de descargar la furgoneta con los instrumentos, el equipo de sonido y las luces, me iba directamente al Conservatorio, a veces a hacer un examen…”.

Simultaneó la carrera superior de Guitarra Clásica con la de los instrumentos renacentistas y barrocos en el conservatorio “Manuel Castillo” de Sevilla, y se multiplicaba para llevar adelante los estudios, la orquesta y los incipientes conciertos de música antigua.

Con este bagaje, que prácticamente recorre todas las capas de la sociedad musical, afrontó este reto guitarrístico, que el prestigioso musicólogo John Griffits, describe así, en las notas del disco: “Este recital pone en valor una grabación que logra lo imposible, un milenio de guitarras en manos de un solo guitarrista: una hazaña de virtuosismo nunca antes intentada y nunca antes conseguida. Es el producto de un esfuerzo increíble que ha sido la obra de toda una vida de José Luis Pastor”.

Pío muestra su agradecimiento a la Diputación de Huelva por este galardón. “En él están reflejados muchos compañeros y compañeras dedicados a la música, literatura, escultura, pintura…en ámbitos también minoritarios, que son tan merecedores de él como yo lo he sido. Quiero compartirlo con mi Aracena natal, el pueblo que me vio nacer y al que adoro, con Nerva, donde el destino me trajo hace 20 años para escribir uno de los capítulos más hermosos de mi vida, y con Minas de Riotinto, donde vivo hace 10 años, impregnado por su historia, sus luchas y conquistas sociales en pro de la dignidad humana, cautivo de sus mágicas noches de octubre, con olor a esquila y aguardiente. No puedo olvidar a mi familia, a mis padres, que lo estarán disfrutando desde arriba, a tantos compañeros y compañeras. A mi conservatorio Manuel Rojas de Nerva, a amigos y amigas que son siempre un apoyo, y sobre todo, a las dos personas que más sufren la dureza de esta profesión, mi mujer y mi hija”, concluye.