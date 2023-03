María Canea descubre a Briolanja, la cuñada de Colón, en San Juan del Puerto

Los personajes que se conocen en torno al Descubrimiento de América son numerosos, si bien hay otros que a pesar de haber pasado más de cinco siglos permanecen en el anonimato, como Briolanja, la cuñada de Cristóbal Colón, que es la protagonista del último espectáculo de la bailaora María Canea.

La propia Canea ha presentado este miércoles en rueda de prensa este espectáculo, que va mucho más allá del flamenco, y que, patrocinado por el Ayuntamiento de San Juan del Puerto y con la colaboración de la Diputación de Huelva, se estrenará los días 24 y 25 de marzo en el Teatro Juan Alonso de Guzmán de la localidad sanjuanera.

Canea ha indicado que fue Rocío Cárdenas, la alcaldesa de San Juan, su pueblo natal, la que le "presentó" a Briolanja, una mujer que residió en el municipio a finales del siglo XV y que jugó un papel importante en la historia del Descubrimiento por la ayuda que le brindó a Colón. "Llevamos meses de trabajo, de estudio, porque aunque parezca extraño yo no había escuchado hablar nunca de Briolanja, y ahora que la he conocido y me he metido en su piel estoy siendo consciente de su importancia en el Descubrimiento desde esta tierra", ha dicho.

La bailaora, que ha dirigido el espectáculo, ha puesto de relieve el elenco artístico que le acompañará: Miguel Pérez a la guitarra, Rafa de Calli y Jonatan Reyes al cante, David Chupete a la percusión, Jeromo Segura como artista invitado, corriendo a cargo del diseño de luces Antonio Valiente.

Por su parte, el moguereño Antonio Rodríguez Caballero, autor de las letras y músicas, ha reconocido la dificultad de introducir en clave flamenco esta historia, recurriendo a la fantasía y a la magia. En la presentación ha estado también la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, quien ha subrayado que el espectáculo, tiene todo el sentido en el mes de marzo, ya que da a conocer a una mujer, al tiempo que ha destacado el talento de Canea "para aunar la tradición con la innovación, haciendo vibrar al público y embrujando a los espectadores y espectadoras cada vez que se sube a un escenario".

La alcaldesa de San Juan ha asegurado "esta no es una obra cualquiera, San Juan del Puerto jugó un papel muy importante en la historia del Descubrimiento que ahora se va a visualizar a través del arte". Según la sinopsis, la familia noble de Briolanja, hermana de Felipa fallecida esposa de Colón, sufre persecución acusada de apoyar la conspiración del duque Diego de Viseu contra el rey Joao II y recala en San Juan del Puerto.

Colón llega a Palos de la Frontera con su hijo Diego huyendo de las posibles represalias de la corte portuguesa tras haber sido rechazado su proyecto; tras permanecer unos días en La Rábida, marcha con Fray Juan Pérez a Granada para hablar con los Reyes Católicos, no sin antes dejar a su hijo al cuidado de su cuñada, Briolanja y su marido Miguel Muriat en San Juan del Puerto. Desde esta tierra, además, Briolanja pone en contacto al almirante con la nobleza de la comarca; tras el regreso de Colón del primer viaje, ella se va a vivir a Sevilla con la ayuda de su cuñado