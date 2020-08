Manuela Caro confirma dos casos en Nerva

La delegada territorial de Salud, Manuela Caro confirmó ayer al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, los positivos de los trabajadores de la oficina de CaixaBank en la localidad minera. Las autoridades sanitarias ya han comenzado con el rastreo a las personas de contacto más directo con los empleados contagiados. Salud activó de inmediato el protocolo epidemiológico a los contactos más directos de los empleados de la entidad financiera, cosa que no ocurrirá con los clientes al no considerarse contacto directos. Se confía en que con las medidas de higiene y distancia de seguridad interpersonal entre empleados y clientes es suficiente para la prevención. En cualquier caso, será Salud la que se ponga en contacto con las personas susceptibles haber contraído la enfermedad.

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, que agradeció en todo momento la información y transparencia con la que tanto le entidad financiera como Salud están llevando estos nuevos casos positivos en la localidad minera, volvió a lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, a la vez que pidió que se extremen las medidas de higiene y distanciamiento social.

Aunque no pudo ocultar su preocupación, Ayala confía en que la situación no vaya a más. “Se está actuando con prontitud y celeridad para evitar que se produzcan nuevos contagios”, aclaró. El Ayuntamiento va a comenzar esta misma noche con una nueva desinfección de viales públicos. Hay que reseñar que en el último informe de la Junta sólo figuraba un caso en Nerva. Si el segundo caso reside en otro municipio, no entraría en el conteo de Nerva sino en el de su municipio de residencia. Si no es así y vive en Nerva, en los próximos días tendría que aparecer en el informe de la Junta.