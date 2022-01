Leticia Sousa pregona la llegada de los Reyes Magos a Nerva

Nerva ya tiene coronados a Sus Majestades, los Magos de Oriente: Manolo ‘El Melli’, Paula Durán y José Carlos Escobar, junto a Zahira Villa y Adriana Domínguez, como estrellas de guías adulta e infantil, respectivamente, cuya llegada a la localidad minera ha anunciado Leticia Sousa en un emotivo pregón cargado de lazos afectivos hacia los protagonistas del acto, recuerdos de vivencias mágicas entorno a la Cabalgata de Reyes y consejos, sobre todo a los peques, para hacerles pensar y recapacitar sobre cómo hacer de nuestra vida un eterno día de Reyes Magos.

Sousa ha comenzado su pregón recordando el momento en el que la presidenta de la asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Nerva, Ylenia Rodríguez, la llamó proponiéndole el papel. Y entre recuerdos de las pujas en las que consiguió hacerse con el papel de Estrella de Guía en 2013 y, tres años después, para su hermana, fue hilando el argumento perfecto para aceptar el de pregonera en esta edición en la que ha coincidido con otros amigos entre el elenco de personajes que protagonizarán el desfile multicolor la víspera de la Epifanía del Señor. “Sin planearlo, estábamos todos destinados a encontrarnos hoy aquí”, ha dicho.

Pero lo más importante lo ha dejado para el final de su pregón con una reflexión en voz alta sobre cómo hacer de nuestra vida un eterno día de Reyes Magos: “Por ello os pido que deis a cada día la oportunidad de ser el día más bonito, tan bonito y mágico como el 6 de enero. Celebrad vuestra existencia y convertid vuestra historia en una fiesta, en un hermoso homenaje a la vida… La vida es un regalo que desenvolvemos cada día. Es necesario conocer el sabor del esfuerzo para alcanzar la victoria… Si no puedes ser el lápiz para escribir la felicidad, sé el borrador que elimine la tristeza… Sé una excelente persona pero no pierdas el tiempo en demostrárselo a nadie…”.

Para Sousa, lo importante no es lo que somos, es lo que transmitimos. “Ahí está la magia de las personas. Por eso son felices aquellos que transmiten cariño, enseñan ternura e inspiran el alma que tocan. Hoy brindo por todas y todos vosotros, por quienes dejan huella; por los viejos tiempos y sus grandes momentos; por lo que se fue, por lo que está y por lo que vendrá; por quienes partieron pero están en nuestros corazones; por ustedes, por vuestro trabajo, por nuestros Reyes Magos y sus Estrellas de Guías y, cómo no, por acordaron de mí, ya que lo que más feliz me haría es que cuando recordéis este pregón dibujéis una sonrisa en vuestro rostro como la mía”, ha concluido entre buenos deseos para Sus Majestades los Reyes Magos y sus Estrellas de Guía.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Nerva, Ylenia Rodríguez, ha presentado las seis nuevas carrozas que formarán parte del cortejo mágico la tarde del próximo 5 de enero y ha recordado las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para mantener a raya la Covid-19. También ha tenido palabras de agradecimiento para todos y cada uno de los colaboradores que harán posible que las carrozas vuelvan a recorrer las calles de Nerva.

Por último, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha deseado una pronta recuperación para los vecinos afectados por la Covid-19. Además, ha agradecidp el trabajo realizado desde la asociación de Cabalgata de Reyes para que el desfile multicolor vuelva a ser una realidad y felicitó tanto a la pregonera como a los Reyes salientes como entrantes. “Me gustaría pedirle a los Reyes Magos que en este 2022 acabe la pandemia y venga la recuperación económica para nuestro pueblo”.

El Cartero Real recogerá las peticiones a los Reyes Magos el lunes 3 de enero a partir de las 16:30 en el Parque Municipal Sor Modesta. Este mismo día tendrá lugar el sorteo de la Campaña de Navidad para el fomento del consumo local en la que los participantes podrán optar a 24 premios de diferentes cuantías que van desde los 50 euros hasta los 300 euros (2.400 euros en total). La salida de la Cabalgata de Reyes Magos tendrá lugar el miércoles 5 de enero a las 17:00 desde las naves del Polígono Industrial de San Juan.