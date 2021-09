La Junta pide declarar "zona catastrófica" Cartaya, Isla Cristina y Lepe por los daños del temporal

El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar la declaración como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil de los municipios que así lo han solicitado: Lepe, Isla Cristina y Cartaya, tras las inundaciones sufridas el pasado jueves, que anegaron buena parte de la costa occidental de Huelva.

Así, según ha indicado la Junta en un comunicado, ante la "gravísima" situación de emergencia que se produjo por dichas inundaciones, el Gobierno andaluz instará al Gobierno de España a que proceda a la declaración de estos municipios onubenses como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y adopte medidas urgentes para paliar los daños ocasionados.

Durante la emergencia se registraron incidencias relacionadas con anegaciones en viviendas, garajes, edificios públicos, vía pública y carreteras. También con la caída de muros, rescate de animales e incidencias por vehículos atrapados por el agua.

En total, se registraron cerca de 800 incidencias en la comunidad autónoma durante el temporal, la mayoría en la provincia de Huelva (774). El municipio con un mayor número de incidencias fue Lepe (399), donde se tuvo que realojar a 32 personas, seguido por Isla Cristina (200) y Cartaya (122).

Un informe elaborado por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil señala que las inundaciones han ocasionado cuantiosas pérdidas y daños materiales, en bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de carácter público.

Mientras tanto, los Ayuntamientos más afectados -Cartaya, Isla Cristina y Lepe- prosiguen cinco días después del devastador aguacero realizando labores de limpieza, desescombro y retirada de enseres y vehículos afectados por el agua; al mismo tiempo que prosiguen realizando un balance de pérdidas a pie de calle, el cual según han indicado a esta redacción, aún es pronto para cuantificar económicamente. También están atendiendo y asesorando a las personas damnificadas en las diferentes oficinas habilitadas para ello en cada municipio.

Con lo que sí cuentan ya los Consistorios es con estimaciones sobre el número de inmuebles o vehículos afectados. En el caso de Lepe, la Oficina de Atención al Afectado ha atendido ya más de 600 solicitudes, y el Ayuntamiento estima que a lo largo de los próximos días el ritmo será similar, una vez que los damnificados vayan haciendo inventario y cuantificando las pérdidas y daños sufridos en sus viviendas, comercios, empresas, explotaciones agrícolas, garajes o vehículos.

Las primeras aproximaciones arrojan en este municipio, el más castigado por las inundaciones, 700 viviendas que quedaron inhabitables tras el catastrófico episodio catastrófico, así como otras tantas afectadas y unos 1.500 vehículos dañados. A ello se suman daños en numerosos comercios o áreas industriales, "lo que dificulta hablar aún -ni siquiera de modo aproximado- de una cuantificación económica de los daños", según ha indicado el propio Ayuntamiento.

Los destrozos en infraestructuras públicas también han sido cuantiosos, tanto en lo referente a sistemas eléctricos y electrónicos, como a canalizaciones, pavimentos de vía pública, edificios, mobiliario urbano, jardinería y arbolado, "por lo que las tareas de limpieza, reconstrucción y reposición se mantendrán durante el tiempo necesario hasta restablecer la normalidad".

Por otra parte se mantiene en Lepe abierta la cuenta habilitada para atender las necesidades de los damnificados -ES23 2100 8688 7802 0010 7307 (código bizum 03802), así como se insiste en la necesidad de la declaración de Lepe como zona catastrófica por parte del Gobierno de España.

En el caso de Cartaya, donde según el Ayuntamiento es también pronto para cuantificar económicamente las pérdidas, en lo que trabajan en estos momentos todos los departamentos municipales, fuentes del Consistorio han indicado a esta redacción que en total han sufrido daños más de 700 inmuebles, de los que más de 400 son viviendas, y entre los que también hay más de 150 garajes y casi un centenar de comercios tanto en Cartaya, como en El Rompido y Nuevo Portil.

También en Cartaya, los agricultores cuyas explotaciones se han visto afectadas, están siendo atendidos en la Casa de la Cultura, donde el Ayuntamiento ha habilitado un servicio específico para las necesidades del colectivo. En dicha oficina se está recabando datos de daños, lo que permitirá al Consistorio hacer una evaluación de los desperfectos, "algo que resulta imprescindible tanto para abordar su reparación, como para tramitar ayudas ante las distintas administraciones", según ha señalado la alcaldesa, Pepa González Bayo, que también ha puesto la existencia de este recurso en conocimiento tanto del presidente de la Cooperativa Hortofrutícola de la localidad -Cartayfres-, como de los agricultores más afectados.

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Cartaya ha aprobado este martes una moción de urgencia para solicitar al Gobierno de España la declaración del municipio como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, "con la finalidad de paliar los daños causados por las lluvias".

La moción, presentada de forma conjunta por todos los grupos municipales y aprobada por unanimidad, detalla las "cuantiosas pérdidas y daños" registradas en la localidad, "tanto en bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, como públicos: infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios".

Ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento cartayero solicita la adopción de "medidas urgentes" para dar una respuesta ágil y rápida a los vecinos y vecinas más afectados.

El equipo de Gobierno dio cuenta al pleno de las actuaciones realizadas, y de las herramientas que se han puesto en marcha para dar respuesta a estas necesidades: desde una oficina de atención a los damnificados, hasta la atención social de los Servicios Sociales, o el despliegue de los efectivos municipales de obras y servicios para ayudar a los vecinos y para limpiar y acondicionar calles y espacios públicos y acometer obras de emergencia.

También informó sobre la puesta en marcha de una comisión técnica que integran todos los departamentos y que "está ya realizando un examen exhaustivo de todos los daños registrados, tanto en lo público como en lo privado".

En Isla Cristina su alcalde, Jenaro Orta, indicó ayer martes que también es pronto para evaluar los daños, toda vez que el personal de los Servicios Sociales municipales están estos días haciendo una valoración casa por casa, se están viendo las afecciones a la agricultura mediante el vuelo de drones, y se están recogiendo las reclamaciones de los vecinos que están acudiendo a la oficina de atención para damnificados puesta en marcha desde este lunes en el antiguo edificio del matadero.

Finalmente en Punta Umbría, donde los daños se han concentrado en El Portil y El Rincón, el Ayuntamiento también ha habilitado un servicio municipal de atención para los afectados.

En palabras de la alcaldesa, Aurora Águedo, "es prioritaria la atención a las personas y las familias afectadas", de manera que esta oficina centralizará las solicitudes de ayuda "para darles respuesta lo antes posible y que puedan arreglar los desperfectos y restablecer sus necesidades".

Este servicio estará atendido por un asesor jurídico los lunes y miércoles, y puede solicitarse de forma gratuita con cita previa en el teléfono 959 49 51 63.

La riada de agua deja paso a una riada de solidaridad

Las devastadoras inundaciones también han dado paso a una auténtica riada de solidaridad, como se puso de manifiesto el pasado fin de semana en Lepe, donde fueron numerosas las aportaciones y los voluntarios que decidieron colaborar en apoyo de los vecinos afectados.

En este sentido en Cartaya, las Hermandades locales también se han volcado, desde el primer minuto, en ayudar a las familias más afectadas, de ahí que este martes hayan mantenido una reunión con el equipo de Gobierno para "canalizar de forma conjunta la importante ola de solidaridad que desde el primer minuto se ha dado en nuestro pueblo, de la mano no sólo de vecinos a título individual, sino también de colectivos, asociaciones y entidades de todo tipo", según ha señalado la alcaldesa.

En dicho encuentro se han acordado líneas de trabajo y colaboración "para coordinarnos y, entre todos, conseguir que la ayuda que la gente está donando llegue a todas las personas que la necesitan".

Finalmente, González Bayo ha destacado "el esfuerzo y el ejemplo que están dando las hermandades de nuestro pueblo, que se han volcado desde el primer minuto, y numerosos ciudadanos, colectivos y asociaciones del municipio", al tiempo que agradeció "esta corriente de solidaridad que pone de manifiesto que, entre todos, y sumando esfuerzos, superaremos esta situación, tan grave para muchos cartayeros".

La solidaridad a los municipios de la costa occidental onubense también ha llegado en forma de crowdfunding, herramienta que han usado vecinos, asociaciones y particulares, que han puesto en marcha campañas de ayudas en la plataforma GoFundMe, dirigidas a las familias más afectadas, así como a protectoras de animales.

Sonia González cuenta en una campaña que ha creado en GoFundMe que es "ciudadana de Lepe, un pueblo que ha sido devastado por una gran tormenta de lluvia. Calles enteras anegadas, coches flotando, casas llenas de agua, negocios por completo arruinados. Por esta razón, pido urgentemente ayuda para mi pueblo y todas las personas que han sido afectadas, muchas de estas personas lo han perdido todo", argumenta.

Finalmente María Eugenia Lorenzo, desde Lepe cuenta en su campaña que "por desgracia, mi casa ha sido una de las más afectadas por el temporal. El agua nos ha llegado hasta más arriba de las rodillas, en la de mi abuela ha llegado hasta la altura del pecho, mientras que en la calle llegaba a las ventanas. Nos hemos quedado sin coches, sin muebles porque el agua los ha destrozado, sin electrodomésticos, sin comida para los animales -nosotros incluidos porque no funciona el frigorífico- y tenemos un perro enfermo porque casi se nos ahoga en el patio. Me da mucha vergüenza todo esto, pero dejamos de pagar el seguro hace justo una semana y no nos van a pagar nada, evidentemente. Y como somos todos autónomos y teníamos el lugar de trabajo en casa, también nos hemos quedado sin trabajo", sentencia la joven.