La Junta de Andalucía apuesta por "acuerdos reales" con concreción para proteger Doñana

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha apostado este miércoles por llegar a "grandes acuerdos, acuerdos reales" que puedan "cristalizar" en actuaciones concretas para "proteger, conservar, salvaguardar y proyectar el futuro de Doñana".

Fernández-Pacheco ha hecho estas manifestaciones tras la reunión del Consejo de Participación de Doñana, en la que se han abordado cuestiones de interés para el espacio como las relacionadas con los regadíos o el estado de los acuíferos.

El consejero ha destacado en primer lugar el hecho de que esté lloviendo: "Eso es siempre una buena noticia que viene a aliviar una situación ciertamente complicada, no podemos olvidar que nos encontramos en un año especialmente seco que está teniendo consecuencias graves para todo el territorio y también para los espacios naturales protegidos de Andalucía y, Doñana, es un claro ejemplo de ello".

No obstante, ha puntualizado que no está lloviendo "lo suficiente", por lo que "no podemos llevarnos a engaños; esta lluvia viene a paliar una situación que no es solucionable, por lo que es importante que en el seno del Consejo de Participación, todos los que representamos instituciones con competencias directas sobre ese territorio seamos capaces de alcanzar acuerdos que nos lleven a adoptar decisiones de cara a futuro para garantizar los valores ecológicos de Doñana".

"Esa va a ser siempre la línea de trabajo, tenemos toda la predisposición", ha dicho antes de defender que "tenemos que ser capaces de hablar de todo lo que sea importante pero en un tono constructivo".

En cuanto a la posible modificación del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana mediante una proposición de ley en el Parlamento, Fernández-Pacheco ha indicado que "la postura del Gobierno andaluz es conocida; tenemos que ser capaces de sentarnos todos los actores implicados y en un ambiente sereno, sosegado y bajando el diapasón de la crítica política, ser capaces de alcanzar acuerdos que siempre tengan una línea roja infranqueable, que es la salvaguarda de los valores ecológicos de Doñana".

Respecto al orden del día del Consejo de Participación del Espacio Natural, ha señalado que se ha hecho un repaso de los asuntos más relevantes de la memoria de 2021 y de la propuesta del Plan de Trabajo para 2023 en Doñana, en el que se abordan diferentes actuaciones que se acometerán para mantener los valores del Espacio Natural y que harán frente a los retos más relevantes para la conservación de la zona.

Algunas de las propuestas que se recoge en este plan se centran en los trabajos específicos que se llevaran a cabo para especies clave como el lince, Águila Imperial, Milano Real y Cerceta pardilla; la continuación de los trabajos de restauración en la zona afectada por el incendio de 2017 en Las Peñuelas; o la redacción y tramitación de proyectos correspondientes a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el Parque Nacional de Doñana, centrados en mejora de hábitat, restauración ambiental y mejora de las instalaciones de Uso Público.

Asimismo se trabajará en la mejora del conocimiento para continuar con la adaptación de la gestión a los escenarios de cambio global, especialmente el cambio climático, entre otros.