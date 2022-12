Los padres de los alumnos del José Nogales de Aracena exigen "una respuesta a los problemas del colegio"

Los padres y alumnos del CEPR José Nogales de Aracena a través del Ampa se han concentrado este jueves a las puertas del centro para demandar "una respuesta a los problemas del colegio".

Los episodios de lluvia obligaron el pasado martes a la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Huelva a tomar actuaciones urgentes en el CEPR José Nogales de Aracena tales como la evacuación preventiva del centro y la suspensión de la presencialidad en las clases.

La medida iba dirigida velar por la seguridad de la comunidad educativa del centro. La actividad lectiva se lleva a cabo de forma telemática.

El CEPR José Nogales, con 559 alumnos y alumnas de primaria matriculados, presenta problemas de impermeabilización de la cubierta en tres de sus edificios: el principal, el aulario anexo y el gimnasio y el pasado lunes iban a comenzar las obras destinadas a paliar este problema, pero la meteorología impidió su comienzo.

En este punto, Esther Hierro, miembro del Ampa del José Nogales, explicaba que el pasado martes este centro "se desalojó por el estado tan lamentable que tenía" debido a las filtraciones de agua que había alcanzado aulas y pasillos, pero subrayó que "está así desde hace muchos años y ha sido un deterioro de año tras año" y "ahora es inviable que los niños estén dentro", pero "la única respuesta que nos han dado desde la administración es que el técnico pasará esta semana a ver cómo está el centro".

"Hasta la fecha no tenemos conocimiento de la solución que le van a dar a este problema, creo que debe ser la Administración la que dé una solución de manera inmediata para que cuando los niños vuelvan de las vacaciones de Navidad tengan sus clases presenciales", valoró.

Asimismo, la portavoz del Ampa aclaró que la fecha del inicio de las obras era el 1 de diciembre, pero "por el temporal y las lluvias aún no han podido empezar", pero "el problema del centro no es solo la cubierta, sino que tiene un problema más profundo", ya que "ha habido varios desperfectos que no se han ido arreglando".

Por otro lado, señaló que tienen constancia que "desde dirección del centro, Ayuntamiento de Aracena e incluso Obispado de Huelva han intentado realojar a niños en edificios de la localidad", pero "son inviables porque son edificios que no están adaptados para ello".

"Los padres estamos muy indignados porque hay soluciones para esta situación y no creemos que se estén movilizando como debieran. Lo que queremos es que nos visiten, nos atiendan y nos den una respuesta", expuso.

El sindicato Ustea también se ha personado en la concentración para apoyar a los padres pues, "como firmes defensores de la educación pública, consideramos que tendría que haber estado arreglado desde hace mucho". Asimismo, apuntan que el escenario actual supone un perjuicio para los alumnos, pero también para los padres, "que, por motivos laborales, no pueden estar con los niños, que ahora pasan su jornada lectiva de forma telemática".