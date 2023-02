Jesús María García Hueto: Magnífico comunicador y amigo

El 24 de diciembre nació Jesús de Nazaret y también ese día nació nuestro amigo Jesús García Hueto. Pero él nació en el barrio del Molino de la Vega de Huelva en el año 1951. Tal vez por ese motivo sus padres le pusieran ese nombre, por haber nacido el mismo día que el “niño Jesús”.

Su padre, Salvador García Salvador, nacido en Nerva, era militar y además era amigo del mío, que fue quien me contó que a su padre le llamaban cariñosamente sus compañeros “el capitán capicúa” debido a la simetría de su nombre y apellidos. Y su madre, Magdalena Hueto Martínez, nacida en Madrid pero oriunda de Cartaya. Tuvieron varios hijos, de los cuales yo conozco, además de a Jesús, a su hermano Manolo, con quien siempre tuve una magnífica relación, ya que era compañero de mi mujer en la Compañía Telefónica, donde ambos trabajaban. Luego a él lo seguí tratando en su época de edil en La Redondela, ya que fui designado miembro para la confección del deslinde de los términos municipales de Isla Cristina y La Redondela, algo que nunca se llegó a realizar.

A Jesús lo conocí más tarde y fuimos compañeros de trabajo durante una época. Hicimos una amistad que perdura actualmente y además nos vemos con regularidad porque pertenecemos a una asociación en Trigueros y nos reunimos asiduamente para comer en una bodega en la que tenemos una animada charla sobre diversos temas de actualidad. Cada miembro, en su primera asistencia, tiene que disertar durante la comida sobre el asunto que elija. Yo, naturalmente y, como no podía ser de otra forma, hablé sobre Punta Umbría, su historia, su presente y su futuro. Se trata del magnífico “Grupo de amigos del Mache”.

Tenía ganas de traer a esta galería al bueno de Jesús, que nació en Huelva pero, por las circunstancias de la vida y diversos destinos de su padre, vivió en otros muchos lugares de España como Toledo, Quintana del Puente, en Palencia, muy cerca de los ríos Arlanza y Arlanzón; también en la bonita Santoña, en Santander. Terminó el bachiller en Toledo, en el Colegio Menor situado en el Castillo de San Servando. Después inició varias carreras universitarias que no terminó por diversos traslados de su padre a Tarifa o Madrid hasta que por fin, al ascender a coronel, fue destinado a Huelva, donde Jesús pasó a formar parte de la Emisora local Radio Popular como instrumentista. Luego, tras examinarse en Madrid, aprobó las oposiciones, no sin antes haber trabajado en la industria química onubense, más concretamente en Tioxide. También en Huelva le tocó hacer el servicio militar y fue donde conoció a mi padre, que entonces era teniente coronel mayor, y del que recuerda su buen trato y sus muchos y buenos consejos. No se me olvida el día que murió mi mejor amigo, es decir mi padre. Jesús acudió al tanatorio a decirle su último adiós y, delante del féretro, se cuadró y se puso firme. ¡Jesús María Hueto, todo un señor! Son cosas que no se olvidan nunca.

Se casó con una triguereña y tuvo una hija. Después se casó de nuevo, hace ahora 30 años, y tiene otra hija. Él siempre ha sido una persona incansable y trabajaba por las mañanas en Huelva y por las tardes en Canal Sur Televisión, en aquel programa de tanto éxito que retrataba todos los pueblos de Andalucía y cuyo título era “Tal como somos”. También trabajó en otros programas de esta cadena que le dio a conocer por todos los pueblos andaluces hasta que un día llegó a Punta Umbría para incorporarse a ese proyecto tan bonito que era Onda Punta Televisión. Allí, con mis buenos amigos Paco García Crespo, Vicente Rufino y Toñi Hernández Galloso formaron un magnífico plantel y realizaron muchos programas entre los que destaco el magacín de las mañanas llamado “La Canoa”.

Además, Jesús, que servía para todo, también formaba parte del gabinete de prensa municipal junto a grandes profesionales como Rosalía Raya, Francis y la encantadora compañera Isabel Blandón. En aquella época lo trate más, no solo por ser compañeros, sino porque me llamaban muy a menudo para participar con ellos en tertulias culturales y programas especiales. Pero no queda ahí la cosa, el gran profesional que es y siempre ha sido Jesús era llamado, por ejemplo, para dar pregones. Así, puedo recordar el Pregón de la Romería de la Virgen del Rocío, el Pregón de Semana Santa, el Pregón de la Virgen del Carmen y cientos de presentaciones más. Y por supuesto ha tenido muchos reconocimientos allí por donde pasó, por lo que le doy mi enhorabuena. Y naturalmente tiene también mi reconocimiento como un profesional único y como una gran persona y buen amigo. Con estas letras te mando un abrazo muy fuerte y más que merecido.