Isla Cristina se convierte en la capital mundial del atún

El ronqueo de un ejemplar de rabil –o atún de aleta amarilla- Thunnus albacares, de unos cien kilos de peso en la plaza de la Almadraba del barrio de pescadores de Punta del Caimán, justo donde hace años se situó una de las almadrabas que hasta el siglo pasado se calaban en el litoral onubense, dio por iniciadas ayer domingo la edición de este año de las Jornadas ‘Arráez Sotarráez’, XVIII Encuentro de Capitanes de Almadraba, que se celebran en Isla Cristina hasta el 15 próximo día de septiembre.Una iniciativa que, un año más, organiza la Muy Noble Sociedad de Amigos del Atún Thunnus-Thynnus y Amantes del Vino de dicha localidad costera, con el apoyo de la Asociación de Vecinos El Caimán y del Consistorio de la localidad, entre otras entidades, y que ha contado con dos partes: en primer lugar con un ronqueo al estilo tradicional y en segundo al estilo japonés.

Pero el verdadero protagonismo este año se lo lleva Portugal, país al que van dedicadas las jornadas y en cuyo honor fue degustada ayer tras el ronqueo la típica estupeta lusa -atún salado aliñado-. Otros platos que pudieron degustarse durante la túnida jornada fueron los tradicionales pellejitos de atún y patatas con espinetas, ambos típicos platos isleños.

Durante el ronqueo, ejecutado por un experto ronqueador de la empresa isleña Ficolumé, especializada en productos derivados del atún, el presidente de Thunnus-Thynnus, José Antonio López fue nombrando las diferentes partes comestibles de esta preciada especie, primero con el lenguaje tradicional de nuestras costas, y posteriormente en japonés.

El ronqueo reunió, como todos los años, a varios centenares de personas en la plaza de La Almadraba, las cuales degustaron unos cien kilos de atún a la plancha, treinta de pellejitos de atún con tomate, otros treinta de espineta con patatas, tres de salicornia con tocino de jamón, además de cinco kilos de estupeta portuguesa.

Las jornadas proseguirán el próximo jueves, 12 de septiembre, con la Semana de la Alta Gastronomía, que se desarrollará en el restaurante Casa Rufino. En ella participarán los conocidos restauradores Pedro Almeida -del restaurante Can The Can (Lisboa)-; Manuel Santos, -del restaurante Hotel Vila Baleira de Porto Santo (Madeira)-; y Antonio Vieira, -del restaurante Wish (Oporto).

Además, durante toda la semana los bares de Isla Cristina tendrán para la venta al público dos o tres tapas de atún, e incluso una heladería va a elaborar un helado de mojama, dentro de la muestra culinaria del atún.

El mismo día 12 también darán comienzo las jornadas técnicas con el IV Pregón Almadrabero, este año a cargo de la periodista local Begoña Flores. Será en el edificio del CIT Garum de Isla Cristina, donde también tendrá lugar una exposición de maquetas de las 30 almadrabas que se calan en el mundo: 18 en Marruecos, 4 en España, 3 en Portugal y 15 en Italia. Ese mismo día serán homenajeados a título póstumo, José Luis Gozálvez, Sebastiano Tusa (superintendente de Sicilia) y Ali Bouaniani (capitán marroquí).

El día 13 tendrá lugar en restaurante Casa Rufino la XV Cata de Mojama de Atún para profesionales, además de ser presentado el XVIII Encuentro de Capitanes de Almadraba de Portugal, Marruecos, Italia y España. La cita incluye una conferencia de Enrique Arroyo sobre el famoso cuadro de Sorolla ‘La pesca del atún en Ayamonte, y sobre la estancia del maestro valenciano tanto en la ciudad fronteriza, como en Isla Cristina, para su realización, de lo cual se cumple este año el centenario.

Otras ponencias se centrarán en el método de vigía para ayudar a las antiguas y viejas almadrabas, a cargo de Antonio Di Natale, biólogo marino y secretario general de la Fundación Acuario de Génova; el consumo de atún, ventajas e inconvenientes, por el catedrático de zoología de la universidad de Badajoz Manuel Blasco, y otra sobre nacimiento, evolución y crisis del Consorcio Nacional Almadrabero a cargo del catedrático de Economía de la Universidad de Huelva Juan José García del Hoyo. Por su parte Juan Manuel Ruiz Acevedo, catedrático de Latín, hablará sobre Joaquín Farelo, el capitán portugués de la antigua almadraba isleña de la Tuta, y sobre las innovaciones que impuso.

Por otra parte destacar que el día 14 los capitanes de las principales almadrabas presentarán los resultados de las almadrabas atlánticas y mediterráneas en la campaña 2019. La concejala de Pesca del Ayuntamiento de Isla Cristina, Isabel Martínez, destacó la riqueza económica, cultural y gastronómica que supone las jornadas e invitó a la ciudadanía a conocer el evento y degustar los platos que se elaboran