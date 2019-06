El Plan Infoca declara extinguido el incendio de Fuente de la Corcha

El Plan Infoca dio por extinguido ayer, después de cinco días de trabajo, el incendio declarado el pasado sábado en Fuente de la Corcha del término municipal de Beas, que se ha extendido por una superficie de 1.577 hectáreas.

Según han informado desde el Infoca, el director de extinción decretó la extinción a las 14:30 horas, lo que supusi la retirada de todos los medios que permanecían en la zona realizando labores de remate, liquidación y control.

Con respecto al perímetro, precisaron que dentro del mismo hay espacios no forestales y otros que no han sido afectados, por lo que no será hasta la medición definitiva cuando se conozca la superficie forestal concretamente afectada.

El fuego se inició alrededor de las 15:00 horas del sábado en Fuente de la Corcha de Beas, si bien se ha propagó, como consecuencia del viento, hasta el término municipal de Trigueros, que ha resultado finalmente el más afectado.

Asimismo, la misma noche del incendio fue necesario el desalojo preventivo de varias viviendas diseminadas próximas a la zona por donde se extendía el fuego.