Indignación en la Policía Local de Almonte por la contratación de vigilancia privada

La reacción de la Policía Local de Almonte al anuncio de que el Ayuntamiento contratará seguridad privada para reforzar el servicio en Semana Santa no se ha hecho esperar. El sindicato de Policías Locales de Almonte (Sppme-A) ha transmitido su "indignación" ante la medida con la que se pretende paliar el déficit de efectivos que realizan servicios extraordinarios.

A través de un comunicado, el sindicato mayoritario recuerda que después de Navidad el Consistorio "anuló todos los refuerzos policiales, algunos de ellos se encontraban incluso adjudicados y no solo eso, sino que dejó caducar los convenios de colaboración con otros municipios a través de los cuales otros policías podían venir y complementar a los de nuestra plantilla en determinadas fechas" como la romería o el periodo estival.

El Sppme-A pone de manifiesto que la merma del plantel genera que "en muchísimas ocasiones se dispongan únicamente de dos patrullas y en otras tantas de una sola para los tres núcleos de población, manteniendo en la gran mayoría de los servicios las Jefaturas de El Rocío y Matalascañas cerradas y sin servicios de atención al ciudadano en Almonte". Sobre este asunto, especifica que son los agentes los que atienden el móvil cuando realizan patrullas.

"Haciendo gala de nuestra responsabilidad, intentamos un nuevo acercamiento con el equipo de Gobierno con el fin de hacer entender la necesidad de racionalizar los servicios extraordinarios, así como que se reforzasen los servicios diarios más indispensables", agrega.

Sppme-A "No vamos a permitir la usurpación de funciones por parte de personas que no tiene la consideración de agentes de la autoridad"

La fuerza sindical precisa que desde el Ayuntamiento se ofertaron refuerzos para el puente de Andalucía "a los que los agentes accedieron", pero que después de ello "vuelve a llegar el olvido y desamparo de la plantilla, la escasez de efectivos y el servicio deficiente".

Tras la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Ángel Fernández, hace unas semanas cuando fue sorprendido en un bar fuera del horario establecido por las autoridades como medida anticovid, "enviamos un escrito el día 12 de marzo a la alcaldesa para reunirnos de urgencia y transmitirle de primera mano la situación actual de la plantilla". Pero lamentan que dos semanas después "no hemos obtenido respuesta".

Recalcan desde el sindicato que sí se ofrecieron a los agentes locales "unos refuerzos en la plantilla para los días fuertes de Semana Santa, refuerzos que han sido ofertados sin ajustarse al calendario laboral, de ahí el fracaso". El viernes el Ayuntamiento informó de que se ofertaron 31 servicios extraordinarios a los efectivos policiales, "de los cuales solo se han cubierto 11".

La cobertura de esas vacantes con vigilantes privados es, a juicio del Sppme-A, "lamentable", además de "ser un insulto al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, funcionarios de carrera que se encuentran bajo juramento y agentes de la autoridad, y lo es más aún para la ciudadanía".

Se señala además que "no vamos a permitir la usurpación de funciones por parte de personas que no tiene la consideración de agentes de la autoridad, ni tampoco vamos a consentir realizar servicios conjuntos con nadie que no lo obtenga". Pese a respetar la seguridad privada, que constituye una "herramienta complementaria de gran ayuda, no podemos ni debemos consentir es dejar que una empresa privada con ánimo de lucro tenga acceso a controlar parte de la seguridad ciudadana de nuestra localidad", concluye.

Fuentes sindicales añaden a este periódico que "creemos que esto es una revancha del equipo de Gobierno porque la Policía encontró a uno de sus miembros dentro de un bar y los policías actuaron de forma íntegra e imparcial, hecho que provocó la supuesta dimisión del concejal, que a día de hoy aún no se ha hecho oficial".

Este diario contactó con el Ayuntamiento de Almonte para buscar su reacción, desde donde indicaron que "no se van a hacer por el momento más declaraciones".