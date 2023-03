Indignación en el Ayuntamiento de Jabugo tras pincharle las ruedas del coche al alcalde

El alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez (PSOE) ha denunciado a la Policía Local los actos vandálicos que han tenido lugar esta mañana en el municipio serrano.

A primera hora de este sábado, cuando el regidor salía de casa se encontró las ruedas de su coche y las del vehículo del Ayuntamiento pinchadas. "Han cortado las gomas con una navaja". Domínguez, que asegura desconocer de quién se trata o por qué se ha llevado a cabo tal acto, lamenta que en un pueblo tan tranquilo como Jabugo se tengan que ver actos delictivos de tan mal gusto como estos.

Sin embargo no es la primera vez que en el pueblo tienen este tipo de gestos con su alcalde. Gilberto afirma que un poco antes de Navidad pusieron un petardo "no de los niños, sino más peligroso" en el buzón de su casa. Además, confiesa que también ha sufrido "amenazas a través de las redes sociales".

"Parece mentira que en Jabugo, un pueblo tranquilo, en el que llevo viviendo 35 años y donde el respeto, la tolerancia y la libertad de opinión y de ideas han sido señas de identidad, se extorsione, amenace físicamente, en redes sociales, de manera totalmente inmune al alcalde, que es el representante elegido democráticamente por los vecinos", ha denunciado en su perfil de Facebook.

Igualmente ha apuntado que "cuando se siembra odio en un pueblo al final se recogen estas cosas. Lo malo no es que se haga con el alcalde sino que en cualquier momento le toque a cualquier otro vecino y que estos actos afecten a nuestros hijos y nietos y con el tiempo vayan a más". Con todo, ha sentenciado que "no me van a doblegar, porque siempre trabajaré por los derechos de las personas sea donde sea, como alcalde, maestro o jubilado".El alcalde de Jabugo lamenta profundamente que este tipo de situaciones lleven ocurriéndole durante dos años ."Todos sabéis lo que llevo pasado en estos dos años: carteles, amenazas, petardos en mi casa y hoy el destrozo de las ruedas del coche del Ayuntamiento y el mío… además de la indignación que me produce y de la pena que siento porque pasen estas cosas en mi pueblo. Solo se me ocurre gritar más fuerte que nunca: libertad, libertad y libertad".