La Huelva rural hace frente común contra el “desmantelamiento” de sus servicios sanitarios

Bajo el lema ‘Urgencias ya’ varios centenares de vecinos de los municipios y núcleos de población rurales onubenses de El Almendro, Almonte, Escacena del Campo, Gibraleón, Matalascañas, Mazagón, Moguer, Paterna del Campo, El Rocío y San Bartolomé de la Torre se manifestaron ayer jueves frente al Parlamento de Andalucía, en Sevilla, para reclamar el restablecimiento de los servicios sanitarios suprimidos durante los últimos meses en sus consultorios médicos y centros de salud, especialmente los servicios de Urgencias 24 horas.

Desplazados en varios autobuses, en la protesta participaron colectivos y asociaciones vecinales de dichas entidades locales, acompañados en la mayoría de los casos por sus alcaldes y alcaldesas. Así, asistieron María Alonso Mora (alcaldesa de El Almendro), Rocío del Mar Castellano (Almonte), Lourdes Martín (Gibraleón), Gustavo Cuéllar (Moguer), Juan Salvador Domínguez (Paterna del Campo) y María Eugenia Limón (San Bartolomé de la Torre), así como Francisco Martínez como teniente de alcalde de Mazagón en el Ayuntamiento de Moguer.

En el caso concreto de la localidad surandevaleña de San Bartolomé de la Torre, sus vecinos han protagonizado a lo largo de las últimas semanas distintas movilizaciones tanto en el propio municipio bartolino como en Huelva, con el objeto de reclamar el restablecimiento del servicio de Urgencias en su consultorio médico, que en la actualidad están derivadas a su centro de salud de cabecera en Gibraleón.

Similar situación se da en Moguer con el consultorio de Mazagón; en los centros de salud de El Rocío y Matalascañas, pertenecientes a Almonte y cuyos vecinos también han participado recientemente en varias movilizaciones; o en Paterna y Escacena, con el centro de salud de La Palma del Condado como cabecera.

Los participantes en la protesta de Sevilla leyeron ayer un manifiesto en el que reivindicaron servicios médicos las 24 horas, de manera que pidieron el restablecimiento de los servicios de urgencias, cerrados en estos momentos por motivos organizativos y para reducir contagios ante la situación generada por la crisis sanitaria del coronavirus, como argumentan la Consejería de salud y Familias y su Delegación Territorial en Huelva.

Según indicó la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre y vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, la situación sanitaria es "alarmante" en estos pueblos rurales onubenses donde una media del 20 por ciento de la población son personas mayores, la mayoría de ellos "sin recursos ni medios" para desplazarse a los municipios cabecera con el fin de acceder al servicio médico de urgencias. "Necesitamos una respuesta" del presidente de la Junta, prosiguió Limón, porque "hemos aguantado la situación por lealtad durante el estado de alarma y el verano" pero la situación es ya "insostenible" para los vecinos de estos pueblos, que están "alarmados".

Por su parte el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, manifestó que sus vecinos han asistido a Sevilla porque el Gobierno andaluz está dispuesto a "reventar los servicios básicos sanitarios y a olvidarse de la ciudadanía en el peor momento sanitario de la historia más reciente de nuestro país".

Y es que para el primer edil moguereño "uno de los servicios y derechos más básicos como es la sanidad, está siendo vilipendiado, masacrado y olvidado porque, en un municipio como el nuestro, donde en temporada baja hay una población que oscila entre 6.000 y 10.000 personas, no cuenta con servicio de Urgencias, que por otra parte es el primer filtro para evitar el colapso del sistema sanitario".

Cuéllar pidió finalmente al Gobierno de la Junta que "recapacite" y que "sea humano" porque "aquí hay ciudadanos que en algunos casos tardan hasta media hora y tienen que recorrer más de 30 kilómetros de distancia para acceder a una primera asistencia sanitaria".

Francisco Martínez, teniente de alcalde de Mazagón en el Ayuntamiento de Moguer, señaló que "estamos asistiendo al desmantelamiento de la sanidad pública y de la atención primaria, en este caso con la excusa de la pandemia". Y es que según precisó, "no podemos consentir que en Mazagón cercenen de buenas a primeras un servicio de Urgencias 24 horas que llevaba funcionando 25 años, para dejarnos solo atención médica de ocho de la mañana a tres de la tarde".

Por todo ello apeló a la unidad de todos los municipios que están en la misma situación para hacer un "frente común" que sirva para luchar contra el "maltrato sanitario al que están sometiendo a nuestros vecinos".

La primera edil almonteña indicó por su parte que "no podemos permitir que los centros de salud de El Rocío y Matalascañas permanezcan más tiempo cerrados porque estamos hablando de una población de casi 6.000 personas en ambos puntos todo el año, a las que en el caso de Almonte se suma una población flotante de más de 10.000 durante la campaña agrícola que está a punto de comenzar". Esta situación, añadió Castellano, va a "colapsar el centro de salud de Almonte, que es el único que queda abierto".

La alcaldesa de Almonte también indicó que los municipios participantes en la protesta "no vamos a consentir que se siga desmantelando la sanidad pública en beneficio de la privada" y para evitarlo "vamos a llegar donde haga falta". Igualmente subrayó que en caso de su municipio, los ciudadanos de Matalascañas tienen que recorrer más de 30 kilómetros hasta Almonte para recibir una primera atención médica, lo que según sus palabras supone entre 30 y 45 minutos, "cuando sabemos que en sanidad el tiempo salva vidas", concluyó.

La alcaldesa de El Almendro, María Alonso Mora indicó que sus vecinos han pasado "de la resignación al enfado" porque en marzo "nos dijeron que tenían que cerrar nuestro centro de salud por la pandemia, y estamos en octubre y dicho servicio no se ha restablecido en un municipio donde el 40 por ciento de la población son mayores que no pueden desplazarse y que dependen de otras personas para acudir a un centro de salud".

Mora mostró la disposición de su Ayuntamiento hasta para "contratar profesionales médicos si hace falta, o acometer las obras que sean necesarias en el centro de salud, aunque no sea de nuestra competencia, con el objetivo de que sea reabierto", al tiempo que señaló no entender "qué criterios tienen en cuenta para cerrar unos centros y no otros en pueblos con similares características".

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, indicó por su parte que su municipio se suma a esta protesta para solicitar al Gobierno de la Junta la apertura del nuevo edificio del centro de salud de la localidad, que está "completamente nuevo, terminado, con dos plantas y 1.916 metros cuadrados". En este sentido señaló que "ahora es el momento de equiparlo, dotarlo y abrirlo, sobre todo gracias a los 598 millones de euros que ha recibido la Junta de Andalucía del Gobierno de España para sanidad", ya que "no hay justificación alguna para mantener cerrada dicha instalación en medio de una pandemia".

Finalmente el alcalde de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez, subrayó que su municipio exige al Gobierno de la Junta que "de una vez por todas deje de mentirnos y recoloque las urgencias en nuestro pueblo" ya que la delegada territorial de Salud en Huelva "nos prometió que dicho servicio sería restablecido tras el verano y aún permanece clausurado".

En el caso de Paterna, los vecinos tienen que desplazarse a unos 20 minutos en coche para recibir atención médica de Urgencias en el centro de salud de La Palma del Condado, por lo que según el primer edil "estamos expuestos a que alguien pueda fallecer por el camino en caso de sufrir una afección grave".

Los participantes leen un manifiesto en el que reivindican atención médica las 24 horas

Los manifestantes, que acudieron a la protesta de Sevilla con cacerolas, llegaron a cortar de forma simbólica durante unos minutos, y en coordinación con la Policía Nacional, el tráfico en una de las avenidas que circundan el Parlamento de Andalucía.

Finalmente destacar que los vecinos de Minas de Herrerías, en Puebla de Guzmán, se unen hoy viernes a las protestas debido al cierre del consultorio médico de dicho núcleo de población. Para ello asociaciones vecinales del enclave han convocado a las 18:00 horas de esta tarde una concentración a la que también se sumará el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, acompañado de su equipo de Gobierno.

En este caso la Junta cerró el consultorio médico el pasado mes de marzo cuando se decretó el estado de alarma por la Covid-19 y desde entonces permanece sin servicio, obligando a los casi 300 vecinos de Minas de Herrerías a desplazarse a Puebla de Guzmán para recibir los servicios de consulta médica de atención primaria, enfermería y extracción de sangre. Ante esta situación, que supone un grave deterioro de la atención sanitaria en la zona, la Asociación Cultural El Foco, la Asociación de Mujeres de Herrerías y la Asociación Herrerías han solicitado la mediación del Ayuntamiento para convocar esta concentración.