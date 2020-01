Hilton desembarca en la provincia con el Islantilla Beach Golf Resort

Hilton llega a Huelva. La multinacional hotelera operará desde finales de marzo el hotel Islantilla Beach Golf Resort, que tras una reforma a fondo volverá a abrir sus puertas a finales de marzo como DoubleTree, una de las ramas de la cadena norteamericana con presencia en todo los rincones del planeta. Islantilla entra así en la oferta de Hilton a través de su segmento de golf.

El establecimiento pertenece al fondo Alantra, que tras un acuerdo con el grupo Hilton reabrirá el complejo después de una renovación a fondo y un cambio ambicioso para convertir el Islantilla Beach Golf Resort en una de las referencias de la costa onubense. “Supone un impulso enorme para nosotros como establecimiento hotelero, pero también para Islantilla como destino a nivel internacional”, destaca Tino Cordero, director del Area de Golf.

El hotel ya comercializa a través de diferentes buscadores y operadores paquetes de apertura con la marca Double Tree by Hilton. El portal especializado Hosteltur explica que la unión mediante franquicia con DoubleTree by Hilton supondrá “un salto cuantitativo y cualitativo en términos de diversificación y alcance de mercados internacionales, una ventaja compartida de la que se beneficia el inversor y el operador pero sobre todo el sector que se ve impulsado y dinamizado con el consiguiente crecimiento en línea con la tendencia positiva de los últimos cinco años”.

El Islantilla Beach Golf Resort abrirá la puerta a la compañía en la provincia y consolidará el destino Huelva, cuya vinculación con el corredor del Algarve lo vuelve muy atractivo para el mercado internacional. El hotel cuenta con un campo de golf de 27 hoyos, instalaciones a pie de playa, varios campos de fútbol con medidas reglamentarias y una ubicación ideal entre las marismas del Piedras e Isla Cristina. Reúne todos los requisitos para una oferta de primer nivel. Cuenta con piscina exterior, piscina cubierta, cuatro restaurantes, tres bares, gimnasio, tienda de souvenirs, servicio médico, beauty farm, salón de belleza, peluquería, sauna, masaje, spa-hidromasaje, dos pistas de paddle, mountain bike o parking, entre otros. Dispone, según la información oficial, de 204 habitaciones (97 dobles, 88 junior suite, 7 senior suites y 12 bungalows), con baño, secador de pelo, teléfono, internet, caja fuerte, aire acondicionado, calefacción, minibar, T.V., balcón o terraza. Los bungalows se ubican en 6 villas individuales, con 71 metros con salón, 2 habitaciones y 2 baños. Según Hosteltur, “no es el primer proyecto en el que ambas compañías trabajan juntas, de hecho, la cartera de Alantra REIM están conformada también por otros activos más gestionados por GAT; el Hotel Denia Marriott La Sella Golf Resort and Spa, que compró a principio de 2018 y el ex -NH en Sotogrande ahora renombrado Hotel Encinar de Sotogrande. También el complejo turístico de apartamentos The Residences La Sella y el campo La Sella Golf que cuenta con 27 hoyos”.

El hotel se encuentra ahora mismo inmerso en “todas las obras de renovación” diseñadas por Hilton, por lo que “nosotros mismos estamos a la expectativa para ver el acabado final”. La llegada de la multinacional norteamericana supone “la consolidación de un producto que ya era de mucha calidad, pero al que ahora tendrá una enorme visibilidad porque cuando alguien busque un destino Hilton se encontrará Islantilla entre sus alternativas”. La llegada de la cadena debe servir para abrir la puerta “a muchas otras que vengan a sumar, a descubrir la calidad del destino Huelva y todo lo que ofrece Islantilla”.

La elección del hotel y la costa occidental onubense “no es casualidad, sino fruto de muchos años de trabajo para promocionar nuestro potencial en el mercado internacional además del español”.