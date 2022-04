El Gobierno apunta a 2024 como fecha para el desdoble del túnel de San Silvestre

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado "la buena noticia es que haya decaído" la Proposición de Ley sobre los regadíos de la Corona Forestal de Doñana, hecho asociado a la disolución del Parlamento de Andalucía por la convocatoria de elecciones para el 19 de junio, por cuanto ha considerado que la percepción desde Bruselas es que se trataba "de un desafío al Estado de Derecho".

Ribera, tras subrayar la perspectiva del Plan Hidrológico Nacional sobre "la toma en consideración de Doñana y la protección de Doñana", ha explicado sobre las infraestructuras de abastecimiento de la zona que "el segundo túnel de San Silvestre se encuentra en licitación y se ha activado el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras para algunas necesidades de los regadíos del norte de la Corona de Doñana", mientras que ha fechado en 2024 que estén operativas esas actuaciones en el caso "del segundo túnel y el trasvase para esa fecha corriendo mucho". La última fecha que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ofreció a los agricultores fue "a finales de 2025".

Ribera ha apelado a "buscar alternativas de abastecimiento para Huelva" y ha considerado que "no podemos consentir un volumen adicional de recursos" por alegar que "tenemos margen para ir gestionando sin sobresaltos" esa demanda de agua y estimar que "no podemos permitir los fake, los sobresaltos, a ver qué mentira me invento y a ver si la gente se pone contenta".

Durante su participación en Sevilla en un foro de la Cadena Ser, Ribera, quien ha calificado como "una aberración" la iniciativa que impulsaron PP, Cs y Vox en el Parlamento de Andalucía para la conversión de suelos de naturaleza forestal en suelos agrícolas regables en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, ha sostenido que "alguien calculó mal ser efectista" con ese proyecto tras considerar que "no hay agua" y explicar seguidamente que "el agua adicional que se está intentando traer es para dar salida a agricultores con títulos legales" de derechos de uso de agua.

Ribera ha puesto el acento entonces en lo que ha descrito como "efectos secundarios" de la iniciativa de convertir suelos forestales en suelos agrícolas regables para advertir de que "hay cuestiones reputacionales difíciles de superar" como el hecho de la reaccción de las grandes cadenas de distribución de frutos rojos de manera que en países como Alemania la consecuencia sea que "no queremos frutos rojos que vengan de Huelva".

Tras considerar que una reacción comercial de ese tipo entraña "un coste espantoso", la vicepresidenta y ministra se ha lamentado de que "las cosas no se han contado como son" así como que "la responsabilidad proceda de una administración" sobre la iniciativa parlamentaria, para explicar seguidamente que aunque el Gobierno andaluz se desplazó a Bruselas a dar detalles de la iniciativa "el comisario les mandó de vuelta con el mismo mensaje que les estoy dando".

"Es un asunto que lleva años encima de la mesa", ha argumentado Ribera sobre los regadíos en el entorno del Parque de Doñana para instar a "acabar con lo ilegal" y esgrimir como añadido que "lo que es legal tenga una alternativa de menos impacto" después de blandir que "hay tres masas de agua subterráneas en riesgo que hay que recuperar" y reclamar "la reducción de extracciones". La vicepresidenta y ministra ha abogado por "ofrecer alternativas para los vecinos" desde el punto de la actividad económica y del empleo por cuanto ha sido consciente de que agricultores de la zona reflexionen que "si no tengo alternativa de empleo, qué puedo hacer".