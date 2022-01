Francisco José Martínez López 'Francis'

Conocí a su padre, recientemente fallecido, mucho tiempo antes que a él porque era compañero de María José, mi mujer, en las oficinas de la compañía Telefónica. Su padre era un señor en el amplio sentido de la palabra, un caballero de los que ya no hay. José Antonio Martínez Salazar, más conocido por todos sus compañeros por su último apellido. Era queridísimo por todos por su buen hacer y su exquisita educación.

Más tarde conocí a Francis porque coincidimos en una tertulia cultural de nuestra Huelva y su provincia. A mi me llamó el director de una cadena de televisión onubense llamada Atlántico Televisión para formar parte de aquel grupo que debatíamos sobre la actualidad. Allí me encontré con amigos como la ilustre periodista Mari Paz Díaz, el presidente de la Academia Iberoamericana de La Rábida Sixto Romero, mi amigo de la más tierna infancia y director de la televisión José Luis Jerez Manfredi y el propio Francisco José Martínez López, conocido cariñosamente por Francis, además de alguna persona más que en este momento no recuerdo.

Allí conocí bien a Francis, que desde luego tenía el sello de su padre, otro caballero a carta cabal. Y allí nos enteramos de su intención de presentarse a rector de la Universidad de Huelva en las siguientes elecciones. Y así fue, llegado el momento se presentó y ganó, pasando así a dirigir los destinos de la joven universidad durante ocho años. Además, con mi nombramiento años después como académico de número de la Academia Iberoamericana de La Rábida, volvimos a coincidir y compartir mesa de trabajo e inquietudes culturales sobre temas onubenses e iberoamericanos.

Francis nació en Campofrío, ya que su madre era natural de ese pueblo situado entre la Mina y la Sierra, y su padre era de un pueblo denominado Hidalgo y Morisco, en la Sierra de los Filabres almerienses y llamado Fiñana, por donde yo anduve haciendo Topografía en mis comienzos. Pero enseguida la familia vino a vivir a la capital onubense por el trabajo de su padre. Eran cinco, ya que Francis tiene una hermana y un hermano que viven en Aljaraque.

Empezó a estudiar en el Colegio Diocesano y luego pasó a hacer el bachiller en el Instituto Rábida. Luego se inclinó por estudiar la carrera de Ciencias Empresariales en el Colegio Universitario de La Rábida, para terminarla en Sevilla. Mientras estudiaba creó con otros compañeros una empresa, ya que su pasión era el mundo empresarial. Llegaron a tener 11 empleados, pero lo dejó todo porque al terminar la carrera le ofrecieron ser profesor asociado en la Universidad de Huelva. Después se examinó para ser profesor titular y se doctoró en Sevilla en 1992, obteniendo un premio extraordinario y después obtuvo la cátedra, llegando a ser el catedrático más joven de España en su especialidad.

A todo esto, se casó y tuvo dos hijos mellizos que no siguieron los pasos de su padre porque los dos estudiaron Ingeniería. El niño se hizo ingeniero aeronáutico y la niña ingeniera energética. Ambos viven y trabajan en Madrid.

Escribir sobre la labor desarrollada por Francisco José a lo largo de estos años sería imposible dado el espacio del que dispongo. Porque él no ha parado de escribir libros y artículos en revistas especializadas y la verdad es que quien esté interesado puede buscarlo en Internet. Pero yo quiero destacar que ha impartido clases de máster de diferentes temas, no solo en Huelva, sino también en Sevilla, Madrid, Vigo o La Coruña, además de otras en el extranjero como en Beja, Oporto o Lisboa en Portugal, e incluso en China también. Además, hay que destacar que ha participado en importantes congresos en la ONU sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.

No hace mucho, cuando la Junta de Andalucía cambió el equipo de Gobierno y Juan Manuel Moreno Bonilla salió elegido presidente, nombraron como consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a Rocío Ruiz, de Ciudadanos, y ella llamó a nuestro amigo Francis para que fuese viceconsejero. Él aceptó y tomó posesión del cargo porque no dice a nadie que no y colabora con todo lo que le piden, como demuestra el hecho de que es voluntario en el Banco de Alimentos. Pero no tardó mucho en dimitir porque, según dijo, era rotundamente falsa la versión que había ofrecido la consejera en la que culpaba a Francis de los fallos que ella había cometido.

A él le gusta la verdad por delante, ya que es de una honradez muy especial en todos los asuntos donde trabaja y, como no le gustaba el funcionamiento de la consejería, pues lo mejor que hizo fue dimitir y seguir siendo un profesor normal trabajando en su universidad, que es toda su vida. Vivir día a día con sus alumnos e ir a ver los partidos de su Recre cuando juega en casa. En algunas ocasiones hemos ido andando juntos su padre, él y yo por el amplio acerado que conduce al estadio Nuevo Colombino.

Otra cosa que a Francis no le gusta perderse, y también hemos coincidido en más de una ocasión, es hacer el camino de El Rocío por las arenas. Es decir, que le gustan las cosas sencillas y puramente de Huelva, porque él se siente onubense por los cuatro costados y, a pesar de ser una auténtica eminencia, no deja de ser una persona con una sencillez fuera de lo común. Todo el que lo conoce queda admirado.

Cuando termino su etapa como rector de la Universidad de Huelva se le hizo entrega de la Medalla de Oro por parte del nuevo consejo de Gobierno como reconocimiento a su esfuerzo en el trabajo y dedicación a la universidad, así como a todos los logros conseguidos durante el tiempo que desempeñó el cargo de máximo mandatario de la que ha sido, y es, toda su vida.