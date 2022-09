Espadas afirma que la bonificación del impuesto de patrimonio solo afectará a 600 onubenses

El secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, tilda de "timo fiscal" el decreto de rebaja fiscal aprobado por el Gobierno andaluz ya que sólo beneficia a "unos pocos" y ha lamentado que el mismo esté generando "confrontación entre territorios".

En declaraciones previas a la reunión que ha mantenido con la Ejecutiva Provincial del PSOE, Espadas ha denunciado el hecho de que en Andalucía "el señor Moreno ha decidido no poner ni una sola medida de ayuda directa a la familias" ya que según ha anunciado la bajada de impuestos no repercute en todos.

"Los andaluces podrán pensar que se trata de una medida que les va a afectar a ellos, que van a pagar menos impuestos el próximo año y es mentira; el señor Moreno lo que ha planteado es una bonificación del impuesto de patrimonio que sólo paga el 0,2 % de la población andaluza, es decir, en torno a unas 20.000 personas de los más de 8,5 millones de habitantes en Andalucía", ha dicho. Además, el secretario general ha afirmado que en Huelva esa bonificación del impuesto de patrimonio solo beneficiaría a 600 onubenses.

Por tanto, a continuado, "la primera medida, la medida estrella del señor Moreno, de la que habla en los telediarios y que dice que va a ser el milagro económico en Andalucía solo le afecta a la gente con rentas muy altas, que tiene mucho dinero y riqueza y a las que se le va a hacer un regalo que supone unos 120 millones de euros menos de recaudación en Andalucía".

"Ya me dirán si con esos 120 millones de euros menos que parece que al señor Moreno le sobran, no se podrían comprar sillones para el Hospital Juan Ramón Jiménez y de esa manera no tener que suspender algunos de los tratamientos de quimioterapia como consecuencia de que no exista mobiliario, además de otras carencias que tiene la sanidad pública en la provincia de Huelva" declaraba.

La misma opinión le merece la medida de deflactación de los tres primeros tramos del IRPF: "Cuando se le explica a la gente es el segundo timo", ya que "las personas que ganan menos de 12.000 euros no tienen ninguna rebaja fiscal; las que ingresan entre 12.000 y 18.000 entre 1 y 3 euros mensuales y luego de 20.000 euros en adelante se prevé una rebaja que podría llegar como máximo a 41 euros".

"¿Esa es la medida que va a ayudar al bolsillo de los andaluces?", se ha preguntado, para indicar después que se trata de una decisión que está generando un debate que "no interesa" a Andalucía y con el que "además se produce confrontación entre territorios, enfrentamiento entre comunidades autónomas".

En su opinión, "el señor Moreno en estos dos días ha entrado en una deriva en la que quiere polemizar con Cataluña, con la comunidad de Madrid y con otros territorios de España y lo quiere hacer pareciendo de alguna manera que quiere competir con la señora Díaz Ayuso en ocurrencias desde el punto de vista fiscal", ha indicado, añadiendo que considera que "como mínimo los andaluces necesitamos una explicación y las vamos a pedir en el Parlamento esta semana"