El PSOE de Huelva critica que la rebaja fiscal del la Junta "solo beneficia a las rentas más altas"

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva, Javier Huete, han lamentado este lunes que en una situación actual de crisis, con una alta inflación, la Junta de Andalucía haya aprobado una "revolución fiscal" para "ayudar a las rentas más altas" con la eliminación del impuesto de patrimonio y la modificación del IRPF, que "solo afecta a los ricos" y que "no haya realizado bonificaciones y rebajas fiscales para familias de renta media" ni "ayude a los jóvenes".

Así lo han manifestado en declaraciones a los medios, donde Gaviño ha recordado que el PSOE ha propuesto al Gobierno de Andalucía una batería de medidas "para ayudar a quienes más lo necesitaban", entre las que se encontraban la necesidad de realizar una bonificación a las familias trabajadoras para que los niños pequeños de 0 a 3 años puedan acceder a las escuelas infantiles, la entrega de un bono de 300 euros a cada autónomo o pyme y la modificación del IRPF en el tramo autonómico para "cobrar menos a las familias de rentas medias que tienen una hipoteca".

"Porque todos los que tenemos hipoteca hemos visto como la inflación ha hecho que suban los intereses y, por tanto, lo que mensualmente venimos pagando a las entidades bancarias. Evidentemente el Partido Popular también votó que no a está medida, una medida que se centraba el del tipo impositivo dirigida a las clases medias y trabajadoras y de la que entendíamos que hasta 40.000 euros de tributación conjunta podía ser una limitación para poder bonificar a estas familias o hasta 35.000 euros en el caso de las personas que lo hacen individualmente", ha explicado el portavoz.

En este sentido, el socialista ha aseverado que "no se entendía que el PP se opusiera a una medida tan evidente y clara", al tiempo que ha subrayado que se entendió después porque "el PP tenía articulada ya su propia revolución fiscal que choca frontalmente con las propuestas del PSOE que pedía ayudas, bonificaciones y rebajas fiscales para las personas con ingresos medios", criticando que "el PP lo que ha hecho es ayudar a las rentas más altas".

A este respecto, Gaviño ha explicado que el impuesto de patrimonio "solo grava aquellas personas que tienen más de 700.000 euros en el banco, sin contar con el valor de sus viviendas, vehículos u otra serie de elemento patrimoniales", por lo que ha reseñado que "son muy pocos andaluces que se podrán beneficiar de esa medida" ya que "más de 700.000 euros en el banco solo lo tienen 16.000 andaluces", de forma que ha apuntado que "los más de ocho millones restantes no se pueden beneficiar de la eliminación de ese impuesto".

"Sencillamente porque no somos ricos, somos gente trabajadora con ingresos normales que no podemos beneficiarnos de esa medida y lo mismo ocurre con el IRPF, que en la provincia afecta a 269.615 contribuyentes", ha apuntado.

En cuanto a esto, Gaviño ha criticado que el PP "ha entrado a saco" con el IRPF pero "solo para las rentas más altas" ya que con la reforma que han acometido hasta los 60.000 euros solo se podrían beneficiar de una reducción de entre uno y tres euros al mes lo que supondría, según el socialista, entre 14 y 41 euros al año, mientras que las rentas de más de 60.000 euros se podrían descontar de su declaración más de mil euros y las de más de 300.000 euros al año "que son pocos, se podrán descontar 15.500 euros", como afirmaba Gaviño.

"Obviamente la dirección de a quien quieren beneficiar con sus reformas fiscales está muy clara, igual que están claros los dos posicionamientos, el Partido Socialista defiende que las medidas tienen que afectar y beneficiar a la gran mayoría y, sobre todo aquellas familias aquellas y personas que más lo necesitan y a las clases medias y trabajadoras y el Partido Popular ya ha dado la cara y está adoptando medidas para beneficiar a quienes más tienen a los más poderosos, a los más ricos", ha expuesto.

Asimismo, ha añadido que el PP tiene una actitud "negacionista" ante cualquier otra propuesta que se le pueda presentar por delante, destacando que desde el Gobierno central "se adoptaron una serie de medidas para ayudar a superar la situación de crisis provocada por la guerra en Ucrania" y que el PP se habría opuesto a todas ellas, "incluso a las más sensibles" como la de las bonificaciones al transporte o a los sectores empresariales más perjudicados.

"Una de ellas era la más sencilla y era bonificar a los estudiantes de más de 16 años con una beca complementaria de 100 euros al mes en lo que queda de año. También a ello el Partido Popular se ha opuesto" ha dicho antes de añadir que es un tema "doloroso" y que desde el PSOE lo consideran un ataque frontal a la juventud.

En este sentido, ha afeado que desde Andalucía "se les está atacando, primero porque no aplican el bono alquiler para la Vivienda Joven" y que "ahora tienen que padecer que el PP se oponga a esas becas", por lo que considera que los populares "apuestan solamente por la juventud de élite, a la que el bolsillo no le escuece ni tiene que esforzarse en satisfacer lo básico porque les viene dado de cuna", mientras que "a la gran mayoría de los jóvenes andaluces los tienen abandonados y no piensan en ellos", ha concluido.

Medidas para los jóvenes

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva, Javier Huete, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha apostado por ayudar a la juventud con becas de 400 euros, que ya han comenzado a llegar a Huelva, frente a las medidas del PP cuando gobernaba" que "solo aumentó las trabas burocráticas para reducir el número de becas y la cuantía de las mismas", toda vez que ha destacado que la partida presupuestaria actual para becas es "la mayor de la historia".

"Son las políticas que necesitamos para poder hacer frente a la realidad y para trabajar con la igualdad de oportunidades. Es una situación complicada, pero tenemos el respaldo de unas políticas socialistas que están siempre al lado de la juventud independientemente de su apellido o de donde nazca o de cuál es la situación laboral de su familia", ha manifestado al tiempo que ha destacado la bonificación para el transporte "que afecta a muchos estudiantes que tienen que desplazarse cada semana de Huelva a Sevilla para poder estudiar".

Asimismo, se ha referido al bono joven de alquiler y ha lamentado que la Junta "lo tiene secuestrado" y que "aún no lo ha puesto en funcionamiento, como si se ha hecho en Extremadura o en Asturias", explicando que el mismo que supone "250 euros mensuales al año" para que "la juventud hasta 30 años pueda emanciparse".