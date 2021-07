Hoy se procederá a la nueva rotulación del teatro municipal de Nerva que dejará de llevar el nombre de la Reina Victoria para rotularse con el de Javier Perianes Granero. Tras más de 110 años de historia, el coloso de la cultura nervense llevará el nombre de uno de sus Hijos Predilectos en lugar del que le daba Su Majestad británica. La unanimidad con la que se tomó la decisión en el Pleno celebrado por la Corporación Municipal el 3 de octubre de 2019 fue clave para proceder a este cambio histórico. Para celebrar el acontecimiento, el pianista de reconocido prestigio internacional, vuelve a su localidad natal con la Orquesta Joven de Andalucía (OJA) en señal de agradecimiento. El concierto comenzará a las 21:00 y a su finalización se descubrirá la nueva rotulación. Sobre este asunto y otros relacionados con la actualidad musical que rodea al protagonista, hablamos en esta entrevista.

-¿Qué significa para usted que el teatro de Nerva lleve su nombre después de haberlo hecho durante más de un siglo con el de la Reina Victoria?

-Me siento tremendamente honrado y satisfecho, pero sobre todo agradecido porque todos los representantes del pueblo votasen la propuesta por unanimidad. Estos momentos los disfruto mucho más cuando veo que mis familiares y amigos tan felices. Y me siento más orgulloso y feliz aún porque lleve los dos apellidos de mis padres.

-Desde que le comentaron la idea, dejó clara su preferencia para que se rotularan sus dos apellidos. ¿Qué orgullosa hubiera estado su madre, verdad?

-¡Y lo estará!. Estoy completamente seguro. Tampoco fue una exigencia, más bien una sugerencia. Por cuestiones profesionales acabas utilizando solo uno de los apellidos, pero en un ámbito local como este, en el que nos conocemos todos, me pareció de enorme justicia que apareciera también el apellido de mi madre, sugerencia que aceptaron con naturalidad desde el Ayuntamiento, y la misma alegría y entusiasmo con las que lo propuse.

-¿Cómo describiría las características del teatro de Nerva?

-Es un teatro de unas dimensiones bastante adecuadas en cuanto a su capacidad se refiere. Pero lo verdaderamente importante es llenarlo de contenido. La calidad acústica siempre se puede mejorar, que por cierto la de Nerva es razonablemente buena porque la música llega a todos los rincones con limpieza, sin demasiada reverberación. Pero insisto, lo importante es que tenga una actividad constante que permita que el teatro sea el centro de referencia cultural de las artes musicales y teatrales en nuestro pueblo. Es cierto que para esto se necesitan muchos recursos, pero a veces prima más la imaginación, la voluntad y la perseverancia para conseguirlo. Después tiene un plus sentimental con los pianos del maestro Rojas dando la bienvenida al público a la entrada del teatro en el hall.

-Otros Hijos Predilectos de Nerva, como usted, marcaron una época que el pueblo les reconoció mucho más tarde bautizando los edificios más emblemáticos con sus nombres: El IES Vázquez Díaz, el CEIP Maestro Rojas, la Biblioteca Municipal José María Morón, etc. En su caso lo hacen estando aún en activo ¿Estamos ante una nueva etapa liderada por Javier Perianes?

-No lo sé. Si estuviera en un concurso de televisión pasaría palabra (risas). Tengo una tendencia natural a vivir el presente sin pensar demasiado en lo que sucede, sino simplemente actuar y hacerlo, porque al final te puede afectar de una manera o de otra. Tengo la sensación permanente de estar haciendo el camino. ¿Hacia dónde? No lo sé, ya se verá. ¿Desde dónde? Eso sí que lo sé y lo tengo muy presente cada día. La única certeza que tengo es de dónde vengo, cuales son mis raíces y los valores en los que fundamentar mi vida. Pero hacia dónde uno va es casi imposible saberlo. La verdad es que este tipo de preguntas no me las hago, porque me impiden mirar hacia delante con naturalidad. Creo que lo que uno ha conseguido, no sirve de nada si no tienes claro lo que quieres seguir consiguiendo.

-En lo que sí estaremos de acuerdo es en que nuestra Tierra de Artistas sigue produciendo a buen ritmo.

-Pero no podemos caer en la autocomplacencia. Tenemos que seguir haciendo posible que todos estos talentos que quieran desarrollar su vocación en un futuro, lo puedan hacer sin problemas. Para esto hay unos responsables que tienen que poner esa alfombra para que los más jóvenes puedan desarrollar su talento y tengan la oportunidad que merecen. Así que, evitemos la autocomplacencia y sigamos trabajando en este sentido.

-Qué pena que no se vaya a llenar el teatro por culpa de las restricciones de la Covid-19

-Teníamos dos opciones: posponerlo otra vez hasta que mejorara la situación o sacarlo adelante ahora que teníamos la gran oportunidad de hacerlo con la Orquesta Joven de Andalucía. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar porque se hubiera dilatado mucho más en el tiempo. No obstante, todas las personas que no puedan acceder al teatro podrán seguir el concierto a través de una pantalla gigante que se pondrá en el paseo al aire libre.

-Hace 11 años, en la inauguración del nuevo teatro que protagonizó con la Sinfónica de Córdoba en unas jornadas en las que también se le nombró Hijo Predilecto de la Villa, no cabía una alfiler. ¿Cómo recuerda esos momentos?

-Lo recuerdo como si fuera ayer. Celebrábamos el 125 aniversario de nuestro pueblo. Fueron unos días muy emotivos y especiales que vivimos con intensidad y que pude compartir con toda la familia. Ahora tendremos la feliz coincidencia de volver a disfrutar del mismo director de orquesta que vino en aquella ocasión, Manuel Hernández Silva.

-Desde la apertura del nuevo teatro ha tenido oportunidad de tocar en varias ocasiones. También lo hizo junto a la Orquesta Joven de Andalucía en enero de 2012. Ahora lo vuelve a hacer 9 años después. ¿Cómo describiría su vínculo de unión con la OJA?

-Siempre me he sentido muy cerca de un programa que recoge lo mejor de los jóvenes músicos andaluces. Es todo un ejemplo de superación. Lo chicos que ven a estos jóvenes actuar quieren estar algún día también en la OJA. Yo he tenido la gran suerte de tocar en esta orquesta a la misma vez que un sobrino mío, así como con otros chavales de Nerva. Han sido situaciones realmente emocionantes. Mi vínculo con este programa viene de hace muchos años. Yo debuté con la OJA hace más de veinte años con el concierto Nº 3 de Beethoven. Ahora me encuentro con muchos compañeros en conciertos que me recuerdan que tocaron conmigo. Aunque pueda parecer lo contrario, momentos como estos me rejuvenecen y me retroalimentan. Es una relación muy especial y un programa muy significativo. Si no existiera este programa habría que inventarlo. Sus frutos son constatables temporada tras temporada. Muchos de los miembros de esta orquesta son protagonistas en orquestas nacionales e internacionales ocupando puestos de enorme responsabilidad. El paso por la OJA para ha sido inolvidable y fundamental. Estoy encantado de volver a hacer música con ellos.

-¿Con qué programa nos van a deleitar?

-En la primera parte estaré con ellos para hacer el Concierto Nº 5 para Piano y Orquesta en Fa Mayor, Op. 103 “Egipcio” del compositor francés Camile Saint-Saëns, que compuso durante una de sus visitas por el Nilo. El segundo movimiento de esta parte os sonará mucho, como a música española, y es que la música árabe tiene también ese toque español. La segunda parte estará dedicada a una de las grandes sinfonías de Johannes Brahms, la Nª 4 en Mi Menor, Op.98.

-Se ha incorporado a la Gira de Verano de la OJA tras pasar por el Festival de Música y Danza de Granada donde recibe la Medalla de Honor. Cuantísimo honor, y perdón por la redundancia.

-Mi relación con este festival ha sido muy fructífera y muy profunda. Cuando me dieron la noticia, me dije: ¡Pero si solo tengo 42 años! ¿Cómo me dan la Medalla de Honor? Y es que mis primeras intervenciones se remontan a más de veinte años. He tenido una presencia constante en este festival. Haber sido artista residente en esta 70 edición ha sido un verdadero honor para mí. El vínculo y la relación entre Granada y un servidor ha sido muy fructífera y muy especial a lo largo de todos estos años. Fue un acto precioso, muy emotivo y muy especial, un acto inolvidable.

-¿Qué tal el nuevo disco para el sello Harmonia Mundi dedicado íntegramente a Chopin?

-El disco salió al mercado el pasado 9 de julio. En este nuevo trabajo que hemos grabado en los Estudios Teldex de Berlín nos acercamos a dos obras absolutamente capitales en la producción para piano de Chopin. Están presentes dos de las tres grandes que compuso, las números 2 y 3, que representan la madurez del músico, a pesar de su muerte prematura. Y luego lo hemos cruzado con tres mazurcas como pórtico, descanso y despedida de las dos sonatas. Para el futuro tenemos otros planes que iremos desvelando más adelante. Pero un disco no deja de ser nada más y nada menos que una foto, una postal, un momento.

-¿Cómo ha ido esta temporada marcada por la Covid?

-Ha sido muy especial y diferente. Pero cuando la miro con retrospectiva te puedo decir que no he parado. La mayoría de los proyectos que estaban previstos se han pospuesto, pero en lugar de estos han venido muchos otros que han ido surgiendo semana tras semana al tener un calendario más abierto que de costumbre. El primer concierto después del confinamiento lo hice el 20 de junio con la Orquesta Nacional, un día antes de que se levantara el estado de alarma. También ha habido una presencia muy notable en España porque las condiciones para viajar fuera del país eran salvajes, casi imposibles de cumplir. Y aún así, conseguidos estar en Japón, Bélgica, Francia, Italia, Alemania… Ha habido momentos en los que he estado en una nueve, no he parado. Todas las semanas hemos tenido actividades con orquestas, recitales, música de cámara. También hemos puesto en práctica otro tipo de conciertos online y en streaming. Hemos explorado todas las posibilidades para demostrar al mundo que seguíamos vivos y en acción. Ya para el año que viene iremos recuperando el pulso habitual con conciertos en EE.UU. Canadá, Luxemburgo, Londres, Alemania, Australia.

-Pues ya solo nos queda disfrutar de la música hoy, a pesar de las restricciones a las que estaremos sometidos

-Sin duda que lo haremos. Podremos disfrutar de la música en vivo y en directo porque vamos a tener en el teatro unas medidas de seguridad extraordinarias. No consta que se haya producido ningún brote de Covid-19 en ningún teatro de España. Así que, estaremos seguros y disfrutaremos de la música con seguridad. A los que puedan les animo a venir para compartirlo en vivo con nosotros y a los que no, que lo disfruten en directo por las pantallas que se van a ubicar en el centro del pueblo. Será un día muy bonito para disfrutar y reencontrarnos con nuestro teatro y la cultura en nuestro pueblo.