Enrique Figueroa: "No me gusta que Huelva sea receptáculo de cosas que no quieren en otros sitios"

El catedrático de Ecología, Enrique Figueroa, que fue recientemente Onubense del Año y se encuentra ahora al mando del primer Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad de Huelva, señaló, sobre la situación del vertedero de Nerva que es un tema que le "preocupa".

"Que estén entrando toneladas que no han querido en otros países, de un país tercero y que venga a España, que entre por Sevilla...yo no sé el daño que puede causar al sitio donde está entrando, que se va a mover por Andalucía, y va a acabar en Nerva. Unos residuos tóxicos que vienen de Moldavia. ¿Quién gana aquí con esto? ¿quién gana con recibir un residuo que nadie ha querido?", se preguntó.

En este sentido, apuntó que "no me gusta que Huelva sea receptáculo de cosas que no quieren en otros sitios. A menos que el beneficio económico-social para la ciudadanía en una situación de carestía extrema lo necesite, pero eso habría que demostrarlo", sentenció.