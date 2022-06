Emérita inicia nuevos sondeos en busca de zinc, plomo, cobre, oro y plata en Paymogo y Puebla de Guzmán

La empresa minera Emerita Resources, que desarrolla desde hace ya más de un año el proyecto de investigación denominado Iberian Belt West (IBW) en los términos municipales de Puebla de Guzmán y Paymogo, inició a finales de la pasada semana una nueva campaña de sondeos en uno de los tres sectores que integran el proyecto: las 259 hectáreas de La Romanera, ubicadas en el término municipal del segundo municipio.

Unos trabajos que llegan cuando aún no ha transcurrido ni un mes desde que a principios del pasado mayo la compañía obtuviera la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que le permite llevar a cabo actividades de exploración minera no solo en La Romanera, sino también en otro de los sectores que integran el proyecto, El Cura -Puebla de Guzmán-, y que habilita a la empresa a presentar ante ambos ayuntamientos y a la Administración de Minas el denominado Proyecto de Ejecución de Sondeos Diamantinos (DDH) en los depósitos minerales de La Romanera y El Cura.

Estos nuevos trabajos de exploración se unen, por otra parte, a los iniciados en julio del año pasado en el tercero de los sectores que abarca el proyecto, el de La Infanta -Puebla de Guzmán-, donde las actuaciones están bastante adelantadas y donde los primeros resultados están siendo muy positivos, según adelantó Huelva Información hace unas semanas.

Con algo más de 15 kilómetros cuadrados totales (1.545 has), IBW se localiza en el Cinturón Ibérico Oeste de la Faja Pirítica Ibérica en Huelva, una de las zonas metalogénicas más importantes y longevas en explotación del mundo. Dicho proyecto se divide en tres sectores repartidos entre los términos de Puebla de Guzmán -La Infanta y El Cura- y Paymogo -La Romanera-. El 83,18% de la superficie total de IBW se encuentra en el primer municipio (1.280,60 has) y el 16,82% restante en el segundo (259 has).

Según ha indicado la empresa, los sondeos iniciados esta semana se centran en el depósito masivo de sulfuro más grande encontrado hasta la fecha en todo el proyecto IBW, siendo el principal objetivo de la compañía minera la realización de un total de 70.000 metros lineales de perforación antes de que concluya el presente año 2022.

Se trata de la campaña de investigación minera de mayor envergadura que actualmente se lleva a cabo en la Faja Pirítica Ibérica, donde las máquinas que iniciaron a finales de la pasada semana los trabajos están dotadas con capacidad técnica para perforar pozos de hasta 700 metros de profundidad.

"La extracción de los testigos en La Romanera, considerada la piedra angular del proyecto IBW, es necesaria para estimar el recurso mineral de este importante depósito polimetálico de alta ley de zinc, plomo, cobre, oro y plata", según Joaquín Martín Ruiz, director general de Emerita Resources España, quien añade que "es el más importante en términos de la viabilidad económica potencial del proyecto IBW", y quien confía en que "los frutos de esta investigación confluyan en el diseño de una futura mina".

"Contamos con un equipo multidisciplinar de geólogos, ingenieros, topógrafos o geógrafos, entre otros profesionales", a los que se suma "el personal contratado de Puebla de Guzmán y Paymogo, entre auxiliares, operarios y ayudantes, para garantizar que operamos con los más altos estándares de calidad ambiental y seguridad", asegura Martín Ruiz. De esta forma, Emerita cuenta actualmente con 25 personas en plantilla, la cual prevé doblar en los próximos meses. A todo ello se une otros empleos indirectos e inducidos.

Emerita cuenta con datos previos de 51 perforaciones históricas en La Romanera, ya que empresas como Asturiana de Zinc (1960 y 1970); Phelps Dogde (1982 y 1985) y Riotinto Minera S.A. (1990-1995), ya realizaron trabajos de investigación en esta zona.

Los estudios arrojan que el depósito se extiende desde la superficie hasta unos 350 metros de profundidad, y que contiene 34 millones de toneladas con unas leyes de 0,42% de cobre, 2,20% de plomo, 2,3% de zinc 44,4 g/t de plata y 0.8 g/t de oro, dentro de las cuales hay un recurso de mayor ley de 11.21 millones de toneladas con una clasificación de 0.40% de cobre, 2,47% de plomo, 5,50% de zinc, 64,0 g/t de plata y 1,0 g/t de oro (The Volcanic Hosted Massive Sulphide Deposits of the Iberian Pyrite Belt, Garcia-Cortes ed., 2011).

Proyecto Iberian Belt West (IBW)

La inversión prevista en esta nueva fase de investigación es aproximadamente de unos 9,8 millones de euros, de los que hasta el momento se ha gastado unos tres millones.

El permiso de investigación del Proyecto IBW abarca un total de 1.541 hectáreas, siendo tres los depósitos polimetálicos existentes: de este a oeste las zonas o sectores se denominan La Infanta, El Cura y La Romanera.

La Infanta (Puebla de Guzmán) es el primer depósito explorado dentro del permiso de investigación total, donde actualmente Emerita ha completado 56 sondeos de perforación diamantina con recuperación de testigos, en los que se contabilizan 13.600 metros lineales perforados con cinco máquinas operando desde julio de 2021. Uno de los grandes hitos de la actual campaña de perforación ha sido profundizar los sondeos hasta 600 metros de largo, lo que permite extender el mineral conocido hasta unos 450 metros bajo la superficie.

Por otra parte los depósitos El Cura (Puebla de Guzmán) y La Romanera (Paymogo), están ubicados en el lado oeste de IBW.

Emerita Resources

Emerita Resources Corp. es una empresa canadiense de exploración de recursos minerales dedicada a la adquisición, exploración, investigación y desarrollo de propiedades mineras con permisos de investigación en la Faja Pirítica Ibérica.

La compañía explora, investiga, innova y desarrolla con fondos propios, potenciales yacimientos polimetálicos de alta ley, centrándose en los metales base tradicionales -zinc y cobre- y en metales preciosos -plata y oro-.

Las acciones de Emerita Resources Corp. cotizan en la Bolsa de Toronto (TXS Venture Exchange de Canadá) bajo el símbolo EMO y en el OTCQB, Venture Market, en EEUU, bajo el símbolo EMOTF.