Diputación ofrece recomendaciones para el uso de las nuevas tecnologías en los menores

La Unidad de Prevención Social de la Diputación de Huelva ofrece a la población una serie de recomendaciones y sugerencias para que los menores usen adecuadamente las nuevas tecnologías durante el confinamiento en el hogar como consecuencia del coronavirus.

Bajo el eslogan Es el momento..., se han elaborado una serie de pautas sobre las nuevas tecnologías, así como recomendaciones para mejorar la convivencia y la comunicación familiar durante estos días.

La Unidad de Prevención Social considera que la reclusión dentro del hogar puede provocar una serie de inconvenientes, pero también “puede ser una oportunidad” para, por ejemplo, jugar con los hijos, realizar actividades comunes y todas aquellas que mejoren la convivencia para las que se encuentran menos tiempo en la vida cotidiana.

También recuerda que es conveniente prestar atención a algunas conductas que pueden reportarnos problemas en el futuro, como la sobreexposición a las pantallas, el uso abusivo de las tecnologías de la comunicación y sin discriminación de los bulos, el incremento del consumo del alcohol (sobre todo en presencia de los niños), el incremento del juego con apuestas, el incremento del consumo de psicofármacos, particularmente de ansiolíticos sin prescripción facultativa, o la falta de actividades alternativas de ocio saludable.

Aunque los expertos no prevén que las personas que no consumen alcohol u otras sustancias, o que no sean jugadoras, se inicien en estas conductas durante el confinamiento, sí temen un incremento de ellas entre quienes ya las practican.