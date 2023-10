Los alumnos del nuevo Grado de Pesca en Punta Umbría se quedan sin clases por falta de profesores

El nuevo Grado Medio de FP Dual de ‘Técnico en mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones’, impartido en el IES Saltés de Punta Umbría, está generando una gran polémica entre el alumnado. Según el equipo directivo, para desarrollar esta nueva formación por la que ha apostado la Junta en este curso, son necesarios al menos tres profesores. Dos de ellos para impartir la parte práctica y tutorizar la clase y otro para la parte teórica. Sin embargo, aunque las clases comenzaron el 15 de septiembre, a estas alturas solo disponen de un único docente.

Mercedes, la madre de una estudiante matriculada asegura que "a día de hoy sólo hay clases los jueves y los viernes porque faltan profesores por contratar. Los lunes, martes y miércoles los alumnos están desocupados, y esta semana al ser puente ni siquiera van a aparecer por allí".

Según indica Mercedes, el centro ha informado a las familias de que se necesitan dos profesores. "La carga de horas lectivas, horas de tutoría y horas de departamento requieren que se incorporen al menos dos personas más. Aun así, critica, "la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía sólo ha convocado una única plaza".

Explica que la Delegación convoca semanalmente la plaza y "siempre queda desierta por no cumplir los interesados con todos los requisitos". Mientras tanto, afirma, el tiempo pasa y se está produciendo "un hecho insólito que puede tener graves consecuencias para los alumnos".

Al tratarse de una formación en modalidad dual, en pocos meses comenzarán las prácticas en las empresas y los alumnos "carecerán de la formación necesaria para afrontarlas". Las asignaturas que están sin cubrir son precisamente las que tratan sobre las cuestiones técnicas propias de su titulación. Por el momento sólo están teniendo clases de inglés, orientación laboral y atención sanitaria.

"Me parece indignante esta falta de planificación y enquistamiento burocrático. La educación pública no puede ser compatible con este tipo de gestión. Me dan igual los plazos, las normativas y todas las leyes que quieran usar de parapeto. Si hubiera habido interés, diligencia y un mínimo de celo, esto no habría sucedido. Este tipo de situaciones son inimaginables en la empresa privada. Las familias exigimos una solución urgente. Esto no es serio y estamos hablando del porvenir de un puñado de jóvenes que tratan de prepararse para ganarse la vida de forma honrada", señala la madre.

La hija de Mercedes es la única alumna chica de una clase conformada por unos 15 alumnos. Para estudiar este nuevo Grado medio de FP su hija tuvo que declinar otras opciones formativas. "Ella optó por hacer estos nuevos estudios porque siempre le ha apasionado el mundo de la mar y ahora se encuentra con este problema. Va a perder un año entero de estudios y esto no se puede consentir".

Con este panorama, los padres del centro, que cuentan con el apoyo del equipo directivo, presentarán un escrito ante la Delegación de Desarrollo Educativo para exigir de manera urgente una solución.

Mientras tanto, Desde el servicio de Recursos Humanos de la Delegación de Desarrollo Educativo y FP, preguntado por este periódico, ha explicado que "esta convocatoria para cubrir el puesto de profesor indicado se ha lanzado por el procedimiento ordinario. Al seguir quedando desierto y con la autorización de los Servicios Centrales, se procedió al llamamiento telefónico de personal con el perfil que lo hubiera solicitado en otra provincia. Al seguir desierto y según indica la normativa, está en marcha una convocatoria de profesorado especialista. De este modo, se espera conseguir personal para dicho ciclo".