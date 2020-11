La edil de Cs en Aljaraque María Ponce llama “imbécil” a un concejal de Adelante

Un micrófono abierto jugó una mala pasada a María Ponce en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Aljaraque, celebrada de forma semipresencial. La edil de Ciudadanos llamó “imbécil” a un compañero de Corporación, Sebastián Rivero, de Adelante, mientras participaba de forma virtual a través del ordenador. Los murmullos entre el resto le llegaron claramente, y se apresuró a pedir disculpas. Ponce sostiene que lo hizo al ofendido y al resto del Pleno; Rivero asegura que sólo lo hizo por no haber apagado el micrófono y haberse escuchado su comentario. Más allá de la anécdota, la polémica está servida y apunta a que puede extenderse a la próxima sesión.

El Grupo Municipal de Adelante Aljaraque estudia en estos momentos llevar al Pleno una petición de reprobación a Ponce, que, además de concejal de Ciudadanos, es senadora, diputada provincial y coordinado provincial del partido naranja.

“En trece años y medio que llevo de concejal nunca se han dirigido a mí de esa forma”, cuenta Sebastián Rivero a este periódico. “No es agradable y no se puede admitir en ningún contexto. Por eso estamos estudiando la posibilidad de pedir una reprobación”.

Rivero mantiene que no hubo disculpas hacia él. “Se limitó a decir que lo sentía, que se le había olvidado apagar el micro. Eso no es disculparse. Si se hubiera dirigido a mí, sería otra cosa”.

Pero María Ponce defiende que hubo acto de contrición. “Le pedí perdón a él y añadí que se me quedó el micro abierto. No es ni mi forma de ser ni mi forma de actuar”, asegura la dirigente de Ciudadanos, que no entiende que “haya que darle tanto recorrido a estas cosas”.

“Pedí perdón sobre la marcha y no me voy a distraer por estas cosas. Me sorprende que se le intente dar tanto recorrido”, insiste. “Pero debe quedar claro que no fue una trifulca y que no hubo confrontación”.

Ponce no entiende “el recorrido de esto” y el edil de Adelante critica sus ausencias

El concejal de Adelante explica que el detonante del exabrupto tuvo su origen al final de la sesión, cuando preguntó al alcalde, David Toscano (PP), “si se consideraba que María Ponce había estado en el pleno, después de que en una sesión de seis horas y media apenas apareciera 5 minutos en pantalla”.

Ponce se justifica con que ya advirtió al inicio de la sesión que tenía problemas con su conexión wifi y que “desconectaría la cámara para no estar con problemas”. “Dije que estaría ahí y que conectaría el vídeo para las votaciones, para que se supiera que estaba allí”.

Pero Sebastián Rivero dice que no es cosa de este pleno. “En los dos anteriores se incorporó a las once y a las diez de la mañana, y los plenos empiezan a las ocho. Entiendo que tenga mucho que atender pero el Pleno debe tener entidad y seriedad y no hacer allí las cosas a medias tintas”, asegura el edil, sin descartar que pidan una regulación de la asistencia.

“Deben centrarse en trabajar”, apunta Ponce. “No me van a distraer y menos en un momento como éste en el que estamos”.