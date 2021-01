Coronavirus Huelva: Denuncian en Lepe más de 80 infracciones a la normativa anticovid desde el cierre del municipio

El no uso de la mascarilla, la ocupación de vehículos o desplazamientos no autorizados. Estas han sido algunas de las principales causas de las más de 80 denuncias administrativas interpuestas por parte de la Policía Local y la Guardia Civil de Lepe desde que el pasado sábado dicha localidad cerrase toda su actividad no esencial -a lo que se une el anterior cierre perimetral de municipio-.

Muchas de estas infracciones se han observado por parte de los agentes de ambos cuerpos de seguridad en los controles desplegados conjuntamente en las últimas horas, así como otras en el marco de distintas actuaciones policiales.

Según fuentes de la Policía Local de Lepe, solo en la jornada de ayer lunes fueron interpuestas casi 30 denuncias por incumplimientos varios de la normativa Covid-19; así como otra se produjo a un establecimiento hostelero por permanecer abierto al público sin ser actividad esencial, además de cinco denuncias a los clientes que se encontraban en su interior.

Igualmente se ha propuesto para sanción a un establecimiento comercial del municipio por incumplir el horario de cierre; así como se han producido varios desalojos de menores de edad de distintos parques infantiles y a la posterior restitución de sus precintos.