Cierran el refugio de la Asociación Protectora de Animales de Ayamonte por falta de voluntarios

La Asociación Protectora de Animales y Plantas de Ayamonte (Apapa), una de las más veteranas y activas de la provincia onubense, no ha tenido más remedio que cerrar temporalmente su refugio de animales abandonados por "falta de personas voluntarias" que se hagan cargo del trabajo que supone acoger y hacerse cargo anualmente de una media de 100 gatos y 80 perros.

Así lo ha indicado a esta redacción María Isabel Saldaña Suárez, representante de dicho colectivo, quien ha añadido que "estamos desbordados y con las manos atadas", ademñas de precisar que "así está ahora mismo nuestro refugio, desde donde vemos a diario como abandonan animales sin control y sin sanción".

Por tal motivo, Apapa ha querido hacer un llamamiento público no solo entre las ayamontinas y ayamontinos, sino también entre los onubenses en general, con el principal objetivo de conseguir "personal voluntario que colabore con nuestro refugio" ya que "escasean las personas altruistas que quieran dedicarse a esta labor y echar una mano en las instalaciones de la Protectora".

En este sentido añade que "no somos suficientes voluntarios, y en estos momentos tenemos muchísimo trabajo, que solo podemos abordar con la ayuda, el tiempo y el cariño" de personas dispuestas a colaborar con una Asociación que, además, acostumbra todos los años a poner en marcha campañas de recogida de alimentos y otras muchas actividades encaminadas a ayudar a los animales que acoge en su refugio, las cuales "este año no hemos podido hacer por el mismo motivo".

"No tenemos descanso, no tenemos casas de acogida, no tenemos personas que nos ayuden si un peludo tiene que ir a una clínica veterinaria", añade, ya que en estos momentos son solo cinco los voluntarios que atienden el refugio, lo que les ha llevado a cerrarlo.

Saldaña Suárez añade que Apapa es un colectivo sin ánimo de lucro, cuya única fuente de financiación son las cuotas de sus socios y los donativos puntuales que reciben, por lo que explica que "donaciones, por suerte, no nos han faltado, pero voluntarios sí".

El proyecto de esta protectora de animales de Ayamonte se inició en el año 1998, aunque la Asociación no fue legalmente constituida hasta el año 2004, fecha desde la que acoge una media de 80 perros y 100 gatos durante todo el año, empleando desde entonces todos sus recursos a la lucha contra el maltrato y el abandono animal.

"La pandemia propició que muchas protectoras tuviéramos que paralizar las adopciones y las visitas al refugio y casas de acogida, dificultando la situación de los animales", añade la representante del colectivo, para quien a ello se unió el hecho de que "nos tuvimos que enfrentar a una falta de personal que volvió insostenible nuestra situación en 2020, cuando esta crisis nos dio un golpe duro, resultándonos cada vez más difícil luchar contra los abandonos".

"Por favor, si te apetece y puedes ayudarnos, no dudes en escribirnos a través de mensaje privado o bien a nuestro correos. Te garantizamos que será una experiencia maravillosa", concluye Saldaña Suárez, quien ha querido adjuntar a estas declaraciones los contactos de la Asociación: Protectoradeayamonte.org (web) / asociacionapapa@gmail.com/ gatosdeapapa@gmail.com.