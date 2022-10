Certis Belchim muestra las claves del futuro del sector hortícola

La Jornada Hacia la Horticultura del Futuro, organizada por Certis Belchim, se celebró los pasados días 18 y 19 de Octubre en la Estación Experimental Las Palmerillas de Cajamar, en El Ejido, Almería. El evento contó con la participación de expertos de primer nivel y con la presencia de un nutrido grupo de asistentes formado en su mayoría por agricultores y técnicos profesionales del sector hortícola.

Durante los dos días asistieron más de 250 personas, que recorrieron por grupos las seis estaciones distribuidas por la Estación Experimental de Las Palmerillas. En cada una de ellas, reconocidos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y de la Universidad de Almería (UAL), así como profesionales Certis Belchim, dieron a conocer los últimos avances, herramientas y productos para su aplicación en el sector hortícola.

Ieltxu Gómez, Director de la Estación Experimental Las Palmerillas de Cajamar, fue el encargado de abrir ambas jornadas destacando la importancia de la celebración de este tipo de eventos presenciales sobre el terreno que sirven para dar apoyo al sector hortícola.

Las nuevas herramientas y soluciones para hacer frente a los retos en materia de sanidad vegetal que tienen que afrontar este tipo de producciones agrícolas fueron el núcleo temático de la jornada.

Esta jornada además sirvió como presentación en la zona de la empresa Certis Belchim B.V., fusión de las empresas Certis Europe B.V. y Belchim Crop Protection. Christophe Desvals fue el encargado de transmitir esta unión a los asistentes avanzando que esta alianza abre la puerta a disponer de nuevas soluciones y proyectos, entre otros, en los cultivos hortícolas.

Los seis temas más actuales tratados por los mejores expertos y profesionales Certis Belchim

El principal objetivo de la jornada era crear un evento dinámico, provechoso e interesante, donde se potenciase la relación entre ponentes y asistentes. Todo ello con el máximo rigor y la vocación de compartir la información más valiosa y actualizada relacionada con los temas clave del sector hortícola.

Distribuidas en el magnífico entorno de la Estación Experimental de las Palmerillas de Cajamar, se ubicaron seis estaciones donde, con gran exhaustividad y combinando la divulgación y el debate, se desarrollaron los siguientes temas de gran actualidad: El manejo sostenible del suelo, donde Josep Armengol, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y María Jesús Zanón, Project Manager Certis Belchim, explicaron las mejores estrategias sobre manejo sostenible del suelo para el control de las principales enfermedades de suelo en cultivos hortícolas; la bioestimulación y nutrición, donde Antonio Lidón, profesor de la UPV y Elías Mas, Growing For The Future Sales & Tech Promoter Certis Belchim, ofrecieron información sobre cómo mantener un suelo en condiciones adecuadas y potenciar la cosecha a base de un buen uso de productos bioestimulantes basados en la tecnología de levaduras; o la estrategia Growing For The Future en Ecológico. David Rubio, Portfolio Manager Bio-racionales Certis Belchim y Leopoldo González, Technical Sales Advisor Certis Belchim, fueron los encargados de presentar la estrategia de control fitosanitario y bioestimulación que la compañía ofrece para el cultivo de pepino en ecológico.

Otros temas abordados fueron: Bio-racionales para el control de enfermedades foliares, con Mila Santos, catedrática de la Universidad de Almería (UAL) y Víctor López, Crop Manager Hortícolas y Tropicales Certis Belchim, quienes aportaron información sobre las mejores estrategias para el control de las principales enfermedades foliares en cultivos hortícolas a través de productos de origen microbiano o mineral; el control de vectores transmisores de virosis, donde Isabel Font, Profesora de la UPV y Gema Vázquez, Project Manager Certis Belchim, explicaron detalladamente los principales virus que afectan a los cultivos hortícolas así como las herramientas que dispone la compañía para el control de los vectores de los mismos; y la estrategia IPM Growing For The Future. Ana Sicre, Growing For The Future Sales & Tech Promoter Certis Belchim y Antonio Altea, Key Account Manager Certis Belchim, fueron los encargados de explicar las estrategias IPM Certis Belchim para el control de las principales plagas y enfermedades en el cultivo de pepino.

Todas las charlas de los expertos universitarios estarán disponibles a la mayor brevedad en la plataforma online de transferencia de conocimiento Growing Academy. Para poder acceder a las mismas es tan fácil como inscribirse aquí: Growing Academy - Certis Belchim

Certis Belchim avisará en sus redes sociales de la disponibilidad de las mismas.

Éxito total de participación con más de 200 asistentes

Una vez finalizada la jornada, toca hacer balance y lo cierto es que no puede ser más positivo, puesto que la acogida y participación han sido excelentes, con más de 200 asistentes. Además, Certis Belchim puede afirmar con orgullo que ha logrado de sobra uno de sus objetivos: divulgar información de alto nivel sobre el sector hortícola de forma eficiente, amena y generar debate.

Desde Certis Belchim B.V., quieren agradecer el esfuerzo, dedicación y entusiasmo a todas las personas que han hecho posible este evento: organizadores, ponentes y, por supuesto, a los asistentes.

Y por último, la empresa garantiza que seguirá organizando más actos divulgativos, puesto que los considera indispensables para lograr un desarrollo sostenible y rentable del sector hortícola.