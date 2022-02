Nerva continúa sumando aliados en su objetivo de cerrar el vertedero de residuos tóxicos

Los alcaldes de El Castillo de las Guardas y de El Madroño, Gonzalo Domínguez y Antonio López, respectivamente, han mostrado su apoyo incondicional y máxima solidaridad al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ante el rechazo frontal que la localidad minera está mostrando con la llegada de los residuos tóxicos de Montenegro y la petición de cierre del vertedero a las Administraciones competentes, tras 25 años de funcionamiento de la instalación.

Los regidores de las dos localidades sevillanas, de apenas 300 habitantes El Madroño y 1.400 El Castillo de las Guardas, limítrofes con la onubense Nerva, afectadas por el tránsito directo de los camiones que transportan los residuos tóxicos y peligrosos por las carreteras N-433 y A-476, llevarán próximamente al pleno de ambas Corporaciones municipales sendas declaraciones institucionales de apoyo a las reivindicaciones de los nervenses pidiendo un cierre responsable y ordenado del vertedero tóxico ubicado a escasos 700 metros del casco urbano.

Domínguez está viviendo con mucha inquietud y preocupación la llegada de los residuos tóxicos procedente de Montenegro. “No es la primera vez que un camión cargado de residuos derrama parte de su carga a su paso por nuestra pedanía del Arroyo de la Plata o que vuelca su carga tóxica al salirse de la carretera antes de cruzar la rivera del Jarrama que separa las provincias de Sevilla y Huelva. Son innumerables los episodios de este tipo contabilizados en los últimos 25 años al paso de estos camiones por nuestro término municipal. Es muy importante que en esta lucha todos aunemos fuerzas para que el vertedero tenga un cierre responsable. El pueblo de Nerva tiene todo nuestro apoyo. El final ya está más cerca”, subraya.

López comparte la misma inquietud y preocupación que su homólogo sevillano, y muestra todo su apoyo al de Nerva. “El revuelo social que se está viviendo en Nerva desde que se dio a conocer la noticia del traslado de los residuos de Montenegro es extensible a El Madroño. Muchos vecinos de nuestra localidad estuvieron presenten en la concentración de la semana pasada a las puertas del vertedero. Acompañaremos a los nervenses en cuantas acciones lleven a cabo. Llevamos demandando desde hace años a la delegación y consejerías responsables en esta materia que prestén más atención al paso de camiones cargados de residuos por nuestra localidad porque muchos de ellos tienen dificultad para atravesar nuestras calles".

Por su parte, Ayala ha agradecido el apoyo y solidaridad mostradas por los regidores sevillanos al pueblo de Nerva. “Estamos muy satisfechos con su apoyo incondicional. Esto no tiene vuelta atrás. Todos han de ir entendiéndolo. Cada vez somos más alcaldes los que estamos en la línea de cerrar esta instalación. La hoja de ruta pasa por darle a esta situación una dimensión municipalista consensuada para hacer ver que esto no tiene marcha atrás. Estamos consensuando, junto a la Comisión por el Cierre del Vertedero, la declaración institucional para su aprobación en los plenos municipales de los Ayuntamientos afectados y de cuantos quieran sumarse. Esto es una carrera de fondo que no nos cansaremos de recorrer hasta el final”, concluye.

La llegada a Nerva de las primeras toneladas de residuos tóxicos procedentes de Montenegro, de las 120.000 previstas, ha terminado por colmar la paciencia de la ciudadanía de la localidad minera que a lo largo de la pasada semana ha venido mostrando de forma reiterada su firme y frontal rechazo a lo que consideran “un auténtico despropósito”.

En Nerva ya nadie duda de que el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, bautizado como Complejo Medio Ambiental en sus inicios, sea el “mayor fiasco” de los últimos tiempos para una localidad culta y minera a lo largo de sus casi 140 años de historia. A diferencia de hace 25 años, la unanimidad respecto al cierre del vertedero no deja lugar a dudas entre todo tipo de asociaciones y colectivos locales, tal y como se puso de manifiesto en la última concentración a las puertas de la polémica instalación, donde personas contrarias a la misma desde sus inicios caminaron junto a otras que defendieron su ubicación entonces.