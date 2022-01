Cartaya mantiene las cabalgatas con cambios en el recorrido y un refuerzo de la seguridad

Cartaya matiene la cabalgata de Reyes e intensifica las medidas de protección ante el aumento de la pandemia. Así, la Comisión de Seguridad del covid-19, que se ha reunido esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ha dado luz verde a la realización de las cabalgatas de Reyes Magos de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil, y aprueba un nuevo protocolo frente al coronavirus, para que los niños, niñas y mayores, puedan disfrutar con seguridad de la magia y la ilusión de este día tan especial.

En este sentido, el Ayuntamiento de la localidad anuncia que refuerza las medidas de prevención y protección frente al covid-19 con la puesta en marcha de un amplio dispositivo de seguridad en las cabalgatas de Reyes de los tres núcleos, amplía el recorrido en la cabalgata en Cartaya, que por primera vez llega a la Parada y Fuente del Duque, y suprime la tirada de caramelos en las calles más estrechas y la tradicional balconada desde Ayuntamiento para evitar grandes concentraciones de personas y garantizar la distancia entre los asistentes, que deberán respetar la norma del uso obligatorio de la mascarilla.

Además, la comisión de seguridad ha decidido finalmente llevar a cabo, en el día de mañana 4 de enero, el Recibimiento a Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente, para saludar a todos los niños y niñas, haciendo en Cartaya un recorrido en “manola” y a caballo en El Rompido. Por otra parte, los más pequeños de Nuevo Portil, podrán entregar sus cartas al Cartero Real que recorrerá las calles acompañado de su burrito.

La alcaldesa, Pepa González Bayo, que ha presidido la reunión de la comisión, ha destacado, “el esfuerzo que estamos realizando desde el Ayuntamiento para que las cabalgatas puedan transitar por el municipio con todas las garantías de seguridad”.

Es por ello, que desde el Consistorio hacen un llamamiento a la ciudadanía para que disfruten de las cabalgatas con responsabilidad y respetando las normas, “este año la ilusión depende de todos y todas, esperando que lo más destacable en este día sea volver a ver las caras de y alegría de niños y niñas, por recibir un año más a Melchor, Gaspar y Baltasar”, ha añadido la alcaldesa.

En esta misma línea se han posicionado el resto de miembros de la comisión de seguridad, integrada por los responsables de la Guardia Civil de Cartaya y El Rompido, la Policía Local, los responsables del Centro de Salud de Cartaya y los concejales de las áreas municipales implicadas en la gestión de la pandemia.

Posteriormente, las áreas municipales responsables de la organización de la cabalgata se han reunido para coordinar todo el operativo de seguridad, en la cual también ha estado presente Policía Local, Cruz Roja y empresa de seguridad privada.

Recorridos de las cabalgatas de Reyes Magos:

Miércoles, 5 de enero de 2022

- Cabalgata de El Rompido

Salida (16:00 horas) – CEIP Virgen del Carmen, C/ Almirante Cervera, Avda. Playas de Cartaya, C/ Puerto, C/ Virgen del Carmen, C/Andalucía, C/ Río Odiel, Avda. Playas de Cartaya, Calle Candilejas, Plaza de las Sirenas

- Cabalgata de Cartaya

Salida (18:00 horas) - Avda. de El Rompido, La Pila, C/ Convento, C/ Moreno, C/ Misericordia, C/ Alcalde Pérez Pástor, C/ Flor, Corral Concejo, C/ Santa María, C/ Convento, C/ Villeda, C/ Nueva, Plaza Redonda, C/ San Pedro, C/ Chopo, C/ Fuente del Duque.

Jueves, 6 de enero de 2022

- Recorrido Cabalgata de Nuevo Portil

C/ Laguna seca, C/ Marijata, C/ Prado Viejo, Delegación Nuevo Portil, C/ Camaleón, C/ Azorín, C/ Cervantes, C/ Fuente Blanca, C/ Arroyo de la Plata, C/ Laguna Seca, Capilla del Rosario.