CSIF denuncia la escasez de policías locales en Rociana

El sindicato CSIF ha denunciado la falta de agentes de la Policía Local en el municipio de Rociana del Condado, que cuenta con una plantilla de seis efectivos y un Oficial Jefe para atender a una población que supera los 8.000 habitantes. En este sentido, la central sindical subraya que la Unión Europea marca una ratio de 2 agentes por cada 1.000 habitantes por lo que Rociana necesitaría como mínimo entre 14 y 22 efectivos de Policía Local (ya que a los habitantes de la localidad se suma la población flotante durante la campaña agrícola).

Con este escaso número de agentes, los turnos se realizan con una sola persona con el riesgo que supone tanto para los ciudadanos como para los propios policías. Detenciones, conflictos agresivos, homicidios, robos o casos de violencia de género son algunas de las intervenciones que requieren, como mínimo, una pareja de efectivos para poder actuar con plenas garantías de seguridad tanto para ellos como para los vecinos de Rociana. Como explica CSIF, se ha dado el caso de que un agente de servicio ha tenido que solicitar la ayuda de otro compañero que no estaba activo para pedir ayuda en un altercado con varios individuos.

La central sindical señala, en este sentido, que los propios vecinos necesitan como mínimo dos efectivos por turno para que se garantice su protección ante cualquier eventualidad. Se trata de tener “una mínima garantía de seguridad para ciudadanos y agentes”, recalca CSIF.

Dada esta situación, los policías locales de Rociana “han realizado un sobreesfuerzo trabajando en horas libres, haciendo turnos extraordinarios y acudiendo sin estar de servicio a prestar ayuda en algunas intervenciones para no dejar descubiertos a sus compañeros y al propio pueblo”, apunta CSIF. Eventos como ferias o procesiones así como la situación de emergencia generada por la pandemia de la Covid-19, siempre ha estado cubiertos “por el compromiso de estos empleados públicos con el servicio que se debe prestar a los vecinos”, remarca el sindicato.

El problema no es nuevo y viene agravándose desde febrero de 2019, cuando la plantilla sufrió una merma de dos efectivos por jubilación. Estas plazas aún no se han cubierto, por lo que no se puede cubrir un mínimo de dos agentes por turno. A esto se suma que otro compañero, que se encontraba en comisión de servicio en Rociana, se marchó del municipio precisamente por la situación de indefensión de los policías.

Pese a todo esto, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento “obvia de forma continuada al colectivo” y el alcalde “no plantea ninguna solución a este grave problema que se lleva arrastrando desde hace años”, tal y como ha denunciado la central sindical.

Además de la falta de efectivos en el cuerpo de la Policía Local de Rociana, el sindicato denuncia otras situaciones que vive la plantilla de Policía Local de Rociana: existen importantes deficiencias en la jefatura de la localidad. Estas instalaciones no cuentan con duchas, vestuarios o taquillas por lo que los agentes no disponen de un lugar “acondicionado y digno” para uniformarse. Los policías tienen que acudir a incendios, atender a personas heridas o realizar intervenciones de emergencia que hacen necesario que dispongan de duchas y taquillas tras finalizar ese servicio. A pesar del acuerdo firmado en 2016 en pleno para que la jefatura contara precisamente con esas taquillas y esos aseos, a día de hoy no se ha realizado ninguna instalación.

A todas estas carencias, se suman los incumplimientos del Ayuntamientos sobre los derechos retributivos y laborales de la plantilla de la Policía Local. Actualmente, el consistorio mantiene una deuda -generada desde 2016- de casi 11.000 euros con cada agente y que, a pesar de las innumerables promesas de pago, a día de hoy sigue sin abonarse.

La denegación por sistema de los días asuntos propios en turnos festivos y nocturnos o la discriminación que algunos policías sufren en sus nóminas (diferentes salarios por realizar el mismo trabajo) son otras de las irregularidades que el equipo de Gobierno de Rociana mantiene a día de hoy con su plantilla de Policía Local.

“En vez de preocuparse por dar solución a los problemas de inseguridad en el municipio y dotar de suficientes medios y efectivos a este cuerpo, el equipo de Gobierno está centrando su esfuerzo en verter acusaciones inciertas sobre este colectivo y despreciar el trabajo que realizan”, lamenta CSIF. Por todo ello, la central sindical insta al Ayuntamiento a dejar esa campaña de desprestigio y a fijar una hoja de ruta donde se establezcan plazos y medidas concretas para ir dando respuesta a todas estas necesidades de seguridad para sus empleados públicos y para los propios vecinos de Rociana.