El Belén Viviente de Corrales regresa con unos 150 figurantes

El Belén Viviente de Corrales vuelve a la Navidad aljaraqueña. Después de la suspensión del mismo durante los dos últimos años a causa de la Covid-19, la Diputación Provincial de Huelva ha sido escenario este mediodía de la presentación del cartel de la décimo cuarta edición de un evento que es, sin duda, uno de los acontecimientos más esperados tanto en el municipio como en la provincia onubense.

El belén estará abierto los sábados 3, 10 y 17 de diciembre de 17:30 a 21:00, los domingos 4, 11 y 18 de diciembre de 11:30 a 14:00 y el 8 de diciembre también de 11:30 a 14:00.

La diputada Yolanda Rubio ha afirmado en el acto que “es todo un orgullo volver a presentar este Belén Viviente de Corrales tan querido y esperado y disfrutar con este cartel realizado por María Luisa García. El Belén recreará de nuevo un ambiente muy especial que permitirá a todos los vecinos y turistas disfrutar no sólo de este maravilloso acontecimiento, sino también del precioso patrimonio cultural corraleño gracias al singular lugar en el que se ubica así como del patrimonio natural de todo el pueblo de Aljaraque. Felicito a la Asociación Cultural Belén en Corrales, al consistorio y a todos los que, como la Diputación Provincial, ponen su grano de arena para que esta representación sea otra vez una realidad”.

En los mismos términos se ha expresado el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque, Adrián Cano, quien ha querido felicitar “a la joven artista corraleña por realizar un cartel tan bonito y especial para anunciar lo que es todo un referente turístico y cultural de nuestro pueblo, un atractivo más para todo el que nos visite en estas fechas tan señaladas, y lo ha hecho con una obra que resume a la perfección todo lo que significa el Belén Viviente de Corrales. También hay que dar las gracias a la asociación por su inmenso trabajo y sus ganas para volver a deleitarnos con una de las señas identidad de nuestro pueblo y con la que el consistorio siempre se volcará, como no podía ser de otra manera”.

La creadora del cartel anunciador, asimismo, ha manifestado que “es verdad que siempre me hace mucha ilusión crear un cartel para nuestro Belén, pero no puedo negar que en esta ocasión, tras dos años de ausencia, ha tenido un significado muy especial y ha sido todo un reto porque quería plasmar en él el recuerdo de personas que no están, transmitir luz, energía y felicidad, algo que creo que se ha conseguido”. El presidente de la Asociación Cultural Belén en Corrales, Javier Gavaldá, ha explicado, por su parte, que serán “unas ciento cincuenta personas las que actuarán en esta edición del Belén, para la que se ha establecido una entrada simbólica de únicamente un euro. Estamos muy contentos de volver a escena y eso es posible gracias al trabajo de la asociación, de muchas personas de forma altruista, del Ayuntamiento de Aljaraque por su gran labor en tantos sentidos y por el gran apoyo de la Diputación Provincial. Invito a todos a que se acerquen a presenciar este Belén tan acogedor con el que, seguro, toda la familia va a disfrutar”.